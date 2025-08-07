ICE y CBP arrestan a 42 inmigrantes durante redada en Houston: habría 3 indocumentados con delitos graves en EEUU
ICE realizó una redada en Houston y arrestó a 42 inmigrantes indocumentados. Según la administración Trump, el operativo se centró en extranjeros con antecedentes criminales.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció que la administración Trump arrestó a 42 inmigrantes indocumentados durante una redada efectuada en el sureste de Houston.
La operación migratoria se realizó con el apoyo de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Según se informó, entre los detenidos había tres extranjeros acusados por ICE de cometer delitos graves en Estados Unidos.
ICE y CBP arrestan a 42 inmigrantes indocumentados en Houston
La operación migratoria de ICE y CBP terminó con el arresto de 42 inmigrantes indocumentados en Houston. De acuerdo con la administración Trump, la reciente redada se realizó para identificar y arrestar a los delincuentes extranjeros que amenazan la seguridad pública.
Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que en julio se registró una caída del 2.4% en los encuentros migratorios en Estados Unidos.
ICE arresta a 3 inmigrantes indocumentados con delitos graves en Estados Unidos
Los agentes del ICE arrestaron a 3 inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales durante la redada organizada en Houston. Según la administración Trump, los extranjeros fueron identificados como:
- Marvin Joel Castillo, condenado en 2014 por agresión a dos agentes del orden público
- Carlos Enrique Choc-Sacul, condenado por falsificación y entrada ilegal a Estados Unidos
- Francisco Javier Martínez Robles, condenado por agredir a un miembro de su familia en 2022
ICE advirtió que seguirán realizando estos operativos para restaurar la integridad del sistema migratorio de Estados Unidos y proteger a los residentes respetuosos de la ley.