HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     
USCIS confirma condena de hasta 10 años y multas para inmigrantes
USCIS confirma condena de hasta 10 años y multas para inmigrantes     USCIS confirma condena de hasta 10 años y multas para inmigrantes     USCIS confirma condena de hasta 10 años y multas para inmigrantes     
USA

ICE y CBP arrestan a 42 inmigrantes durante redada en Houston: habría 3 indocumentados con delitos graves en EEUU

ICE realizó una redada en Houston y arrestó a 42 inmigrantes indocumentados. Según la administración Trump, el operativo se centró en extranjeros con antecedentes criminales.

ICE y CBP arrestan a 42 inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
ICE y CBP arrestan a 42 inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. | Composición LR

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció que la administración Trump arrestó a 42 inmigrantes indocumentados durante una redada efectuada en el sureste de Houston.

La operación migratoria se realizó con el apoyo de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Según se informó, entre los detenidos había tres extranjeros acusados por ICE de cometer delitos graves en Estados Unidos.

PUEDES VER: USCIS confirma que inmigrantes serán condenados con hasta 10 años de prisión y deberán pagar multas si cometen este grave delito en EEUU

lr.pe

ICE y CBP arrestan a 42 inmigrantes indocumentados en Houston

La operación migratoria de ICE y CBP terminó con el arresto de 42 inmigrantes indocumentados en Houston. De acuerdo con la administración Trump, la reciente redada se realizó para identificar y arrestar a los delincuentes extranjeros que amenazan la seguridad pública.

Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que en julio se registró una caída del 2.4% en los encuentros migratorios en Estados Unidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció que la administración Trump arrestó a 42 inmigrantes indocumentados durante una redada efectuada en el sureste de Houston. Foto: composición LR

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció que la administración Trump arrestó a 42 inmigrantes indocumentados durante una redada efectuada en el sureste de Houston. Foto: composición LR

PUEDES VER: Venezolano quiso matar a peruano por infidelidad de su esposa, no lo halló y mató a 3 latinos: está libre en EEUU tras ser repatriado

lr.pe

ICE arresta a 3 inmigrantes indocumentados con delitos graves en Estados Unidos

Los agentes del ICE arrestaron a 3 inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales durante la redada organizada en Houston. Según la administración Trump, los extranjeros fueron identificados como:

  • Marvin Joel Castillo, condenado en 2014 por agresión a dos agentes del orden público
  • Carlos Enrique Choc-Sacul, condenado por falsificación y entrada ilegal a Estados Unidos
  • Francisco Javier Martínez Robles, condenado por agredir a un miembro de su familia en 2022

ICE advirtió que seguirán realizando estos operativos para restaurar la integridad del sistema migratorio de Estados Unidos y proteger a los residentes respetuosos de la ley.

Notas relacionadas
Ex Superman se une a ICE "para apoyar" en la deportación masiva de los inmigrantes indocumentados en EEUU

Ex Superman se une a ICE "para apoyar" en la deportación masiva de los inmigrantes indocumentados en EEUU

LEER MÁS
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU: extranjero tendría vínculos con una temida pandilla

ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU: extranjero tendría vínculos con una temida pandilla

LEER MÁS
South Park se burla nuevamente del Gobierno de Trump con una parodia del DHS e ICE: "Espera, ¿entonces somos relevantes?"

South Park se burla nuevamente del Gobierno de Trump con una parodia del DHS e ICE: "Espera, ¿entonces somos relevantes?"

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana víctima de extorsión fue arrestada por agentes de inmigración en EEUU: comunidad de Nueva York pide su liberación

Peruana víctima de extorsión fue arrestada por agentes de inmigración en EEUU: comunidad de Nueva York pide su liberación

LEER MÁS
Redada de ICE en Houston arresta a 6 inmigrantes: ingresaron ilegalmente 42 veces a EEUU y acumulan 48 condenas por delitos graves

Redada de ICE en Houston arresta a 6 inmigrantes: ingresaron ilegalmente 42 veces a EEUU y acumulan 48 condenas por delitos graves

LEER MÁS
Infante de Marina de EEUU lucha por liberar a su mamá detenida por ICE tras cita de inmigración: “Este país no quiere a mi madre”

Infante de Marina de EEUU lucha por liberar a su mamá detenida por ICE tras cita de inmigración: “Este país no quiere a mi madre”

LEER MÁS
Madre abandona Perú junto a sus hijos gemelos con cáncer para salvarles la vida: la lucha de una familia peruana en EE.UU.

Madre abandona Perú junto a sus hijos gemelos con cáncer para salvarles la vida: la lucha de una familia peruana en EE.UU.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

USA

Peruana víctima de extorsión fue arrestada por agentes de inmigración en EEUU: comunidad de Nueva York pide su liberación

Peruana víctima de extorsión fue arrestada por agentes de inmigración en EEUU: comunidad de Nueva York pide su liberación

Redada de ICE en Houston arresta a 6 inmigrantes: ingresaron ilegalmente 42 veces a EEUU y acumulan 48 condenas por delitos graves

Infante de Marina de EEUU lucha por liberar a su mamá detenida por ICE tras cita de inmigración: “Este país no quiere a mi madre”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota