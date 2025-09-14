HOYSuscripcion LR Focus

USA

¿Cuánto cuesta el iPhone 17 en EEUU? Precios, características, colores y fecha de lanzamiento del nuevo teléfono de Apple

El iPhone 17 llegará a Estados Unidos con precios que van desde 799 hasta 1.499 dólares.

iPhone 17 en Estados Unidos con precios desde 799 dólares.
iPhone 17 en Estados Unidos con precios desde 799 dólares. | Composición LR

El iPhone 17 ya está aquí. Apple presentó su nueva generación de teléfonos en el evento 'Awe Dropping' y confirmó la fecha de lanzamiento en Estados Unidos.

La gran novedad es el iPhone 17 Air, que reemplaza al modelo Plus y se presenta como el iPhone más delgado hasta ahora. Las reservas comenzaron el 12 de septiembre y las entregas iniciarán el día 19 del mismo mes.

PUEDES VER: Juez de EEUU permite que agentes de ICE sigan arrestando extranjeros en audiencias de inmigración en Nueva York

lr.pe

¿Cuánto cuesta el iPhone 17 en Estados Unidos?

La nueva gama iPhone 17 ofrece cuatro modelos con diferentes configuraciones de almacenamiento. Estos son los precios oficiales en preventa en Estados Unidos:

  • iPhone 17: 256 GB a $799 y 512 GB a $999
  • iPhone 17 Air: 256 GB a $999, 512 GB a $1.199 y 1 TB a $1.399
  • iPhone 17 Pro: 256 GB a $1.099, 512 GB a $1.299 y 1 TB a $1.499
  • iPhone 17 Pro Max: 256 GB a $1.199, 512 GB a $1.399, 1 TB a $1.599 y 2 TB a $1.999

Características principales del iPhone 17

Apple presentó un diseño más resistente y mejoró la autonomía de la batería. Estas son las características principales:

  • Pantalla ProMotion de 6,3 pulgadas con función Always-On.
  • Nuevo Ceramic Shield 2 en el frontal, más resistente a rayaduras.
  • Cámara trasera con lente ultra gran angular de 48 MP y macro de 12 MP.
  • Cámara frontal con sensor cuadrado para selfies en múltiples ángulos.
  • Batería de larga duración con autonomía para todo el día.
  • Carga inalámbrica MagSafe disponible en toda la línea.
  • Chip A19 Pro en el iPhone 17 Air, con 12 GB de RAM.
  • Modelos Pro y Pro Max con grabación en 8K y zoom óptico de hasta 8x.
  • Conectividad con chip Wi-Fi 7 desarrollado por Apple.

PUEDES VER: ICE arresta y deporta a inmigrante de El Salvador que sería miembro de la Mara Salvatrucha: extranjero era buscado por Interpol

lr.pe

Colores disponibles del iPhone 17

Apple diversificó la paleta para diferenciar cada modelo de la gama. Estos son los colores confirmados:

  • iPhone 17: negro, blanco, gris acero, azul claro, verde y morado.
  • iPhone 17 Air: negro, blanco, dorado claro y azul cielo.
  • iPhone 17 Pro y Pro Max: azul, naranja y plata.

Fecha de lanzamiento y reservas del iPhone 17 en Estados Unidos

Apple confirmó que la preventa del iPhone 17 comenzó el 12 de septiembre a las 8:00 am ET y ya está disponible en la web oficial de Apple y en la app de App Store. Los envíos y ventas presenciales comenzarán el viernes 19 de septiembre en todas las Apple Stores de Estados Unidos.

