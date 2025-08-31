HOYSuscripcion LR Focus

Estos son los candidatos presidenciales que podrían reemplazar a Trump en las elecciones de EEUU en 2028, según análisis

Aunque Donald Trump insinuó un posible tercer mandato en Estados Unidos, especialistas coinciden en que sería inconstitucional.

El Partido Demócrata de Estados Unidos ya tendría favoritos para 2028.
El Partido Demócrata de Estados Unidos ya tendría favoritos para 2028. | Composición LR

Un análisis de The Hill identificó a las principales figuras del Partido Republicano que podrían suceder a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2028 en Estados Unidos. El vicepresidente J.D. Vance lidera la lista como el favorito para continuar con el legado político del actual mandatario.

A pesar de que Donald Trump sugirió la posibilidad de un tercer mandato, especialistas coinciden en que una candidatura en 2028 sería inconstitucional.

PUEDES VER: Inmigrante latina evita deportación en EEUU tras 30 años de residencia gracias a medida judicial urgente

¿Quiénes son los candidatos para las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2028?

El medio estadounidense elaboró una lista de los nueve principales prospectos que cumplen con el perfil que requiere Trump para continuar con sus políticas en 2028. Algunos de ellos se encuentran activos en la política en cargo importantes a nivel federal y local.

  • J.D. Vance: el actual vicepresidente de Estados Unidos es considerado el sucesor natural de Trump por su cercanía con la base MAGA, su juventud y sus posturas en política exterior.
  • Donald Trump Jr.: el hijo del actual presidente no ocupa cargos políticos. Sin embargo, tiene visibilidad política a través de su podcast y redes sociales.
  • Tom Cotton (senador por Arkansas): Su historial militar y su firme defensa de posturas conservadoras lo convierten en un fuerte contendiente. No enfrentarse a Trump en 2024 preservó su imagen dentro del partido.
  • Ted Cruz (senador por Texas): goza del reconocimiento nacional gracias a Trump y es una figura consolidada del conservadurismo.
  • Marco Rubio (secretario de Estado): después de su enfrentamiento con Trump en 2016, Rubio actualmente integra al gabinete presidencial.
  • Ron DeSantis (gobernador de Florida): a pesar del fracaso en su intento presidencial de 2024, supo mantener protagonismo con medidas estatales sobre migración a favor de Trump.
  • Josh Hawley (senador por Misuri): ha trabajado junto a figuras como Bernie Sanders en proyectos económicos.
  • Marjorie Taylor Greene (representante por Georgia): una de las figuras más polémicas del Congreso, es crítica tanto de los demócratas como de su propio partido. Ha ganado atención mediática por sus declaraciones contra la política exterior israelí.
  • Tim Scott (senador por Carolina del Sur): con buena imagen entre diferentes sectores del partido, podría contribuir a diversificar el electorado republicano.

PUEDES VER: ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del presidente de EEUU

¿Cuándo termina el Gobierno de Donald Trump?

Según la Constitución de Estados Unidos, el segundo mandato de Trump finalizará el 20 de enero de 2029, siempre que complete su periodo como está previsto. La próxima elección presidencial se celebrará el martes 7 de noviembre de 2028.

El escenario electoral abrirá paso a una nueva generación de líderes dentro del Partido Republicano. Con varias figuras ya posicionadas, la carrera por la sucesión se perfila como uno de los procesos políticos más relevantes del próximo ciclo en Estados Unidos.

