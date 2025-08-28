50 minutos al teléfono antes del desastre: se revelan nuevos detalles del accidente del F-35 en EEUU

El avión de combate F-35 tuvo un accidente en enero de este año, con nuevos detalles que explican la razón de su choque | Foto: Composición LR

El pasado 28 de enero, un avión de combate F-35 se estrelló cerca a una Base de la Fuerza Aérea de EEUU, en Alaska. El piloto logró eyectarse del caza segundos antes del impacto, saliendo ileso del accidente. Recientemente, un informe ha revelado más detalles del incidente, donde se registró una llamada de más de 50 minutos entre el aviador e ingenieros de la empresa desarrolladora de la nave.

En este contacto telefónico, los ingenieros habrían estado guiando al piloto en formas de arreglar el desperfecto que hizo que el avión activara el modo de navegación por tierra estando en el aire. Asimismo, se reveló que la empresa detrás del F-35 habría advertido de algunas fallas en condiciones de frío extremos, lo que pudo evitar el accidente.

¿Cómo ocurrió el accidente del F-35 en Alaska según el nuevo informe?

Estos nuevos detalles se revelaron en un nuevo informe, que según un medio local se preparó para una investigación relacionada solicitada por las Fuerzas Aéreas del Pacífico. En el mismo, se detalla que durante el entrenamiento en la Base Aérea Eielson de Fairbanks, Alaska, el piloto notó un desperfecto: el tren de aterrizaje delantero no se retraía correctamente.

Así, logró comunicarse con 5 ingenieros representantes de la empresa Lockheed Martin, fabricantes del F-35. En coordinación con los especialistas, el aviador intentó solucionar la falla usando la maniobra de aterrizaje de toque y despegue. Al realizarla dos veces, se formó hielo en el tren de aterrizaje principal, lo que el caza interpretó como navegación terrestre, perdiendo el control y estrellándose.

El avión tenía desperfectos en condiciones heladas

Según el informe, Lockheed Martin habría publicado un manual de uso del caza donde reportó que, en condiciones de frío extremo, se presentaban desperfectos. Aquel 28 de enero, se registró una temperatura de -20°C. Asimismo, se apuntó que, de haber consultado la guía, hubiesen considerado un aterrizaje en lugar de la maniobra usada, que finalmente generó el impacto.

Finalmente, la Junta de Investigación de Accidentes de la Fuerza Aérea responsabilizó a la toma de decisiones de la tripulación (en la que se incluye a los ingenieros en la llamada), la falta de supervisión en el almacenamiento y no seguir los procedimiento de servicio hidráulico contribuyeron al accidente.