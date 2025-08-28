HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre
Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre     Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre     Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre     
USA

50 minutos al teléfono antes del desastre: se revelan nuevos detalles del accidente del F-35 en EEUU

El accidente, ocurrido en enero de este año, fue ocasionado por una maniobra ejecutada en coordinación por el piloto e ingenieros por medio de una llamada.

El avión de combate F-35 tuvo un accidente en enero de este año, con nuevos detalles que explican la razón de su choque
El avión de combate F-35 tuvo un accidente en enero de este año, con nuevos detalles que explican la razón de su choque | Foto: Composición LR

El pasado 28 de enero, un avión de combate F-35 se estrelló cerca a una Base de la Fuerza Aérea de EEUU, en Alaska. El piloto logró eyectarse del caza segundos antes del impacto, saliendo ileso del accidente. Recientemente, un informe ha revelado más detalles del incidente, donde se registró una llamada de más de 50 minutos entre el aviador e ingenieros de la empresa desarrolladora de la nave.

En este contacto telefónico, los ingenieros habrían estado guiando al piloto en formas de arreglar el desperfecto que hizo que el avión activara el modo de navegación por tierra estando en el aire. Asimismo, se reveló que la empresa detrás del F-35 habría advertido de algunas fallas en condiciones de frío extremos, lo que pudo evitar el accidente.

PUEDES VER: Muere un pasajero en pleno vuelo desde Bolivia a Estados Unidos: avión aterrizó de emergencia en Colombia

lr.pe

¿Cómo ocurrió el accidente del F-35 en Alaska según el nuevo informe?

Estos nuevos detalles se revelaron en un nuevo informe, que según un medio local se preparó para una investigación relacionada solicitada por las Fuerzas Aéreas del Pacífico. En el mismo, se detalla que durante el entrenamiento en la Base Aérea Eielson de Fairbanks, Alaska, el piloto notó un desperfecto: el tren de aterrizaje delantero no se retraía correctamente.

Así, logró comunicarse con 5 ingenieros representantes de la empresa Lockheed Martin, fabricantes del F-35. En coordinación con los especialistas, el aviador intentó solucionar la falla usando la maniobra de aterrizaje de toque y despegue. Al realizarla dos veces, se formó hielo en el tren de aterrizaje principal, lo que el caza interpretó como navegación terrestre, perdiendo el control y estrellándose.

PUEDES VER: Hombre abandona a su perro en el aeropuerto porque no dejaron subirlo al avión y es arrestado por maltrato en Brasil

lr.pe

El avión tenía desperfectos en condiciones heladas

Según el informe, Lockheed Martin habría publicado un manual de uso del caza donde reportó que, en condiciones de frío extremo, se presentaban desperfectos. Aquel 28 de enero, se registró una temperatura de -20°C. Asimismo, se apuntó que, de haber consultado la guía, hubiesen considerado un aterrizaje en lugar de la maniobra usada, que finalmente generó el impacto.

Finalmente, la Junta de Investigación de Accidentes de la Fuerza Aérea responsabilizó a la toma de decisiones de la tripulación (en la que se incluye a los ingenieros en la llamada), la falta de supervisión en el almacenamiento y no seguir los procedimiento de servicio hidráulico contribuyeron al accidente.

Notas relacionadas
Maduro asegura que Venezuela cuenta con “solidaridad mundial” frente al envío de submarino nuclear por parte de EE.UU.

Maduro asegura que Venezuela cuenta con “solidaridad mundial” frente al envío de submarino nuclear por parte de EE.UU.

LEER MÁS
Régimen de Nicolás Maduro dice prepararse "para lo peor" ante despliegue de buques de Estados Unidos

Régimen de Nicolás Maduro dice prepararse "para lo peor" ante despliegue de buques de Estados Unidos

LEER MÁS
Conoce a la ciudad más plagada de chinches en EEUU: lidera el ranking desde hace 5 años

Conoce a la ciudad más plagada de chinches en EEUU: lidera el ranking desde hace 5 años

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
OpenAI ajusta a ChatGPT tras demanda de padres que los acusan por la muerte de su hijo de 16 años en EEUU

OpenAI ajusta a ChatGPT tras demanda de padres que los acusan por la muerte de su hijo de 16 años en EEUU

LEER MÁS
¿Quién era Robin Westman, el autor del tiroteo masivo en la iglesia católica de Minneapolis que mató a 2 niños?

¿Quién era Robin Westman, el autor del tiroteo masivo en la iglesia católica de Minneapolis que mató a 2 niños?

LEER MÁS
Venezolano es arrestado por ICE cuando conducía auto robado en EEUU: es miembro del Tren de Aragua y fugitivo en Colombia

Venezolano es arrestado por ICE cuando conducía auto robado en EEUU: es miembro del Tren de Aragua y fugitivo en Colombia

LEER MÁS
Tiroteo en iglesia y escuela católica de Minneapolis deja 2 niños muertos y otros 17 heridos: atacante falleció

Tiroteo en iglesia y escuela católica de Minneapolis deja 2 niños muertos y otros 17 heridos: atacante falleció

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League 2025/26?

OpenAI ajusta a ChatGPT tras demanda de padres que los acusan por la muerte de su hijo de 16 años en EEUU

USA

OpenAI ajusta a ChatGPT tras demanda de padres que los acusan por la muerte de su hijo de 16 años en EEUU

¿Quién era Robin Westman, el autor del tiroteo masivo en la iglesia católica de Minneapolis que mató a 2 niños?

Venezolano es arrestado por ICE cuando conducía auto robado en EEUU: es miembro del Tren de Aragua y fugitivo en Colombia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota