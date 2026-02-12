A 4.022 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Sacsamarca, provincia de Huanca Sancos, se encuentra Pachapupum, una formación natural que comienza a ganar notoriedad en el sur de Ayacucho. Conocido como el “volcán de agua”, se trata de un géiser inactivo cuya estructura circular y depósitos minerales le otorgan una apariencia singular en medio del paisaje altoandino.

Su nombre proviene del quechua y significa “ombligo de la tierra”, una denominación que evidencia el vínculo simbólico que la población mantiene con este espacio.

Con el paso del tiempo, Pachapupum ha ido despertando mayor interés entre viajeros del país y del exterior. La combinación de aguas termales, paisaje altoandino y organización comunal define una propuesta que privilegia el vínculo con la naturaleza y las tradiciones locales. En ese contexto, el lugar se consolida como una alternativa turística para quienes optan por rutas menos exploradas.

El géiser inactivo de Pachapupum atrae a visitantes por su forma circular y sus aguas termales en plena sierra ayacuchana. Foto: Mindtrip

Cómo llegar a Pachapupum, el “volcán de agua” en Ayacucho

El acceso exige un recorrido por rutas alejadas de los circuitos habituales. Desde Huamanga, el viaje toma alrededor de cinco horas por carretera, mientras que desde Lima puede demorar entre once y doce horas, según el estado de la vía. La ruta pasa por la provincia de Huanca Sancos, su capital Sancos y el distrito de Sacsamarca.

A lo largo del camino, el visitante atraviesa parajes altoandinos con cataratas, cañones y extensas mesetas en las que habitan especies como el cóndor, la vizcacha y diversos auquénidos. Una vez en la comunidad, el ingreso tiene un costo de cinco soles, monto que se destina al mantenimiento del acceso y a la gestión comunal del lugar. De este modo, Pachapupum refuerza su perfil como destino emergente que integra paisaje natural y organización local en una de las zonas más elevadas de Ayacucho.