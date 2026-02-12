HOYSuscripcion LR Focus

Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén
José Jerí con un pie fuera de Palacio de Gobierno | Que No Se Olvide con Carlos Cornejo

Pachapupum, el “volcán de agua” que emerge como nuevo atractivo turístico en Ayacucho a más de 4.000 metros

Lejos de los volcanes convencionales, Pachapupum ofrece en Ayacucho una experiencia distinta, marcada por su origen geotérmico y su entorno altoandino.

Pachapupum destaca como uno de los nuevos atractivos turísticos de Ayacucho
Pachapupum destaca como uno de los nuevos atractivos turísticos de Ayacucho | Foto: Andina/ Composición LR

A 4.022 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Sacsamarca, provincia de Huanca Sancos, se encuentra Pachapupum, una formación natural que comienza a ganar notoriedad en el sur de Ayacucho. Conocido como el “volcán de agua”, se trata de un géiser inactivo cuya estructura circular y depósitos minerales le otorgan una apariencia singular en medio del paisaje altoandino.

Su nombre proviene del quechua y significa “ombligo de la tierra”, una denominación que evidencia el vínculo simbólico que la población mantiene con este espacio.

Con el paso del tiempo, Pachapupum ha ido despertando mayor interés entre viajeros del país y del exterior. La combinación de aguas termales, paisaje altoandino y organización comunal define una propuesta que privilegia el vínculo con la naturaleza y las tradiciones locales. En ese contexto, el lugar se consolida como una alternativa turística para quienes optan por rutas menos exploradas.

El géiser inactivo de Pachapupum atrae a visitantes por su forma circular y sus aguas termales en plena sierra ayacuchana. Foto: Mindtrip

lr.pe

Cómo llegar a Pachapupum, el “volcán de agua” en Ayacucho

El acceso exige un recorrido por rutas alejadas de los circuitos habituales. Desde Huamanga, el viaje toma alrededor de cinco horas por carretera, mientras que desde Lima puede demorar entre once y doce horas, según el estado de la vía. La ruta pasa por la provincia de Huanca Sancos, su capital Sancos y el distrito de Sacsamarca.

A lo largo del camino, el visitante atraviesa parajes altoandinos con cataratas, cañones y extensas mesetas en las que habitan especies como el cóndor, la vizcacha y diversos auquénidos. Una vez en la comunidad, el ingreso tiene un costo de cinco soles, monto que se destina al mantenimiento del acceso y a la gestión comunal del lugar. De este modo, Pachapupum refuerza su perfil como destino emergente que integra paisaje natural y organización local en una de las zonas más elevadas de Ayacucho.

Madre de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Gobierno Regional de Ayacucho convoca proceso para adquisición de 19 ambulancias

“Pa Jerín y sus waykis”: obra ganadora del Carnaval Ayacuchano satiriza al presidente José Jerí por el caso ChifaGate

