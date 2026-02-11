El Perú ha sido elegido como uno de los referentes mundiales en turismo sostenible al integrar el Top 100 Green Destinations. | Foto: composición LR/Green Destinations/PNGWing/Tripadvisor

En una ceremonia simbólica realizada en la Cueva de las Lechuzas, ubicada en el Parque Nacional Tingo María (Huánuco), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destacó que el Perú ha sido reconocido como referente mundial al ingresar al Top 100 Green Destinations, listado que distingue a los destinos turísticos más sustentables del planeta.

En ese contexto, la titular del Mincetur, Teresa Mera, resaltó que esta distinción, anunciado durante la Conferencia Green Destinations 2025, realizada en Montpellier (Francia), evidencia el compromiso del país con la conservación de su patrimonio natural y la promoción de un modelo de turismo responsable.

¿Cuáles son los destinos peruanos que han sido incluidos en el Top 100 Green Destinations?

El reconocimiento alcanzado por el Perú también se evidencia en el incremento sostenido de viajeros contabilizados en los últimos meses, lo que afianza su posicionamiento entre los destinos más atractivos de Sudamérica. Esta tendencia quedó clara el año pasado: el Parque Nacional Tingo María sobrepasó los 183.000 ingresos; el Parque Nacional Huascarán superó los 230.000 visitantes y la Reserva Nacional de Lachay acumuló más de 69.000 ingresos, lo que mostró un repunte en los espacios naturales protegidos.

Asimismo, entre 2017 y 2025, el programa Turismo Emprende destinó más de S/5,5 millones en subvenciones y benefició a 8.446 emprendimientos turísticos en todo el país, como parte de su apuesta por fortalecer la reactivación y el desarrollo del sector a nivel nacional.

¿Qué otras denominaciones ha tenido el Perú?

La noticia del reconocimiento al país también resalta la nominación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau a los Premios ITB Berlin by Green Destinations, en la categoría Cultura y Tradición, uno de los eventos más influyentes del turismo a nivel mundial, lo que fortalece la proyección internacional del Perú y su posicionamiento como destino sostenible.

¿Quiénes estuvieron presentes en la ceremonia del Parque Nacional Tingo María?

En la ceremonia también participaron el ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán; el presidente ejecutivo del Sernanp, José Carlos Nieto; la asesora experta de Green Destinations en Perú, Paola Cairampoma Cusi; el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas; el alcalde provincial de Leoncio Prado, Marx Fuentes Reynoso; y el alcalde distrital de Mariano Dámaso Beraún, Antonio Durand Trujillo. Asimismo, asistieron autoridades regionales, locales y representantes del sector turismo.