HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Turismo

Perú entra al Top 100 Green Destinations y se consolida como referente mundial en turismo sostenible

El incremento de visitantes en los espacios naturales del país respalda esta distinción y refuerza la proyección internacional del Perú como destino principal turístico.

El Perú ha sido elegido como uno de los referentes mundiales en turismo sostenible al integrar el Top 100 Green Destinations.
El Perú ha sido elegido como uno de los referentes mundiales en turismo sostenible al integrar el Top 100 Green Destinations. | Foto: composición LR/Green Destinations/PNGWing/Tripadvisor

En una ceremonia simbólica realizada en la Cueva de las Lechuzas, ubicada en el Parque Nacional Tingo María (Huánuco), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destacó que el Perú ha sido reconocido como referente mundial al ingresar al Top 100 Green Destinations, listado que distingue a los destinos turísticos más sustentables del planeta.

En ese contexto, la titular del Mincetur, Teresa Mera, resaltó que esta distinción, anunciado durante la Conferencia Green Destinations 2025, realizada en Montpellier (Francia), evidencia el compromiso del país con la conservación de su patrimonio natural y la promoción de un modelo de turismo responsable.

PUEDES VER: Perú es reconocido como “Mejor Destino del Mundo” por prestigiosa revista china Travelling Scope

lr.pe

¿Cuáles son los destinos peruanos que han sido incluidos en el Top 100 Green Destinations?

El reconocimiento alcanzado por el Perú también se evidencia en el incremento sostenido de viajeros contabilizados en los últimos meses, lo que afianza su posicionamiento entre los destinos más atractivos de Sudamérica. Esta tendencia quedó clara el año pasado: el Parque Nacional Tingo María sobrepasó los 183.000 ingresos; el Parque Nacional Huascarán superó los 230.000 visitantes y la Reserva Nacional de Lachay acumuló más de 69.000 ingresos, lo que mostró un repunte en los espacios naturales protegidos.

Asimismo, entre 2017 y 2025, el programa Turismo Emprende destinó más de S/5,5 millones en subvenciones y benefició a 8.446 emprendimientos turísticos en todo el país, como parte de su apuesta por fortalecer la reactivación y el desarrollo del sector a nivel nacional.

PUEDES VER: Saqsaywaman y Andahuaylillas se suman a los destinos turísticos con la máxima distinción de Mincetur, junto a Huascarán, Machu Picchu y más

lr.pe

¿Qué otras denominaciones ha tenido el Perú?

La noticia del reconocimiento al país también resalta la nominación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau a los Premios ITB Berlin by Green Destinations, en la categoría Cultura y Tradición, uno de los eventos más influyentes del turismo a nivel mundial, lo que fortalece la proyección internacional del Perú y su posicionamiento como destino sostenible.

¿Quiénes estuvieron presentes en la ceremonia del Parque Nacional Tingo María?

En la ceremonia también participaron el ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán; el presidente ejecutivo del Sernanp, José Carlos Nieto; la asesora experta de Green Destinations en Perú, Paola Cairampoma Cusi; el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas; el alcalde provincial de Leoncio Prado, Marx Fuentes Reynoso; y el alcalde distrital de Mariano Dámaso Beraún, Antonio Durand Trujillo. Asimismo, asistieron autoridades regionales, locales y representantes del sector turismo.

Notas relacionadas
Aerolíneas rusas suspenden temporalmente vuelos comerciales a Cuba tras crisis energética

Aerolíneas rusas suspenden temporalmente vuelos comerciales a Cuba tras crisis energética

LEER MÁS
Viaja solo con tu DNI: estos 8 países permiten el ingreso de peruanos sin pasaporte ni visa

Viaja solo con tu DNI: estos 8 países permiten el ingreso de peruanos sin pasaporte ni visa

LEER MÁS
Carnavales en Perú 2026: conoce las fechas confirmadas y en qué regiones se celebrarán durante febrero

Carnavales en Perú 2026: conoce las fechas confirmadas y en qué regiones se celebrarán durante febrero

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A dónde viajar en enero y febrero? Estos son los 7 mejores lugares para visitar en Perú durante el verano 2025

¿A dónde viajar en enero y febrero? Estos son los 7 mejores lugares para visitar en Perú durante el verano 2025

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 de Mayo deja picante mensaje tras histórica eliminación a Alianza Lima en Copa Libertadores: "Clasificó el Gallo"

Perú entra al Top 100 Green Destinations y se consolida como referente mundial en turismo sostenible

Manchester City goleó sin problemas al Fulham (3-0) y se puso a tres puntos del líder Arsenal

Turismo

Saqsaywaman y Andahuaylillas se suman a los destinos turísticos con la máxima distinción de Mincetur, junto a Huascarán, Machu Picchu y más

Aumento en la tarifa de ingreso a Machu Picchu: visitantes nacionales y extranjeros deberán pagar un monto adicional desde mayo de 2026

Al igual que Machu Picchu, el Huascarán obtiene máxima distinción del Mincetur y destaca como destino top del Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Elecciones 2026: ONPE realizará este jueves 12 el sorteo para definir la ubicación de partidos en la cédula de votación

Gobierno de Jerí premia a funcionario del INPE que lideró requisa a celdas de expresidentes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025