¡Lima se viste de fiesta! Los 10 datos curiosos que explican por qué la 'Ciudad de los Reyes' no deja de sorprender

La capital del Perú, fundada en 1535 y conocida históricamente como la Ciudad de los Reyes. | Foto: Exploor Peru

La capital del Perú, fundada en 1535 y conocida históricamente como la Ciudad de los Reyes. | Foto: Exploor Peru

Este 18 de enero, la ciudad de Lima celebrará sus 491 años de fundación. La especial fecha se viste de gala por la serie de actividades que se realizarán y, claro, hará que miles de peruanos y extranjeros recorran las históricas calles que están llenas de grandes aventuras. Sin embargo, algo que siempre llama la atención de los turistas son algunos datos como de dónde nació la palabra ‘Lima’, la gran cantidad de personas que caminan por las extensas avenidas o la gran cantidad de huacas que se encuentran en sus alrededores.

En esta nota te contaremos 10 detalles curiosos que de seguro, más de un poblador no conocía a pesar de vivir por muchos años en la denominada ‘Ciudad de los Reyes’.

1. El significado histórico del nombre Lima

Algunos expertos señalan que el nombre de la capital peruana viene de una voz indígena usada antes de la llegada de los españoles. Esa voz era limaq, usada en lenguas locales y relacionada con el concepto de “el que habla” o “hablador”, un término que también estuvo vinculado a un antiguo oráculo o lugar sagrado en el valle donde hoy está la ciudad. Con la colonización y la influencia del español, esa forma terminó transformándose en Lima, el nombre que permanece hasta hoy.

Otra línea de investigación propone que en realidad podría derivar de una palabra aimara que nombraba una flor amarilla o incluso de nombres prehispánicos vinculados a deidades, lo que muestra que el origen no es totalmente único y aún despierta debate entre estudiosos.

El río Rímac o también denominado 'El río Hablador'. Foto: El Popular

2. Rasgos del habla limeña

En la capital se utiliza una forma de comunicación en castellano marcada por un tono más uniforme y pausado, sin cambios bruscos en la voz. Esta manera de expresarse se formó durante la época colonial y mantiene rasgos propios del castellano peninsular antiguo, traído por los primeros pobladores europeos y consolidado en la zona costera. Este rasgo ha sido descrito en estudios lingüísticos y en trabajos normativos de la Real Academia Española, así como por investigadores del español en América.

Los limeños tienen una singular forma de hablar. Foto: captura YouTube

3. Lima, entre las urbes con mayor concentración de habitantes de la región

Según proyecciones oficiales elaboradas por el organismo estatal encargado de los censos y registros demográficos (INEI), hacia mitad del 2021 la metrópoli peruana superaba los nueve millones ochocientos mil residentes. Esta magnitud la ubica hoy dentro del grupo de seis áreas urbanas con mayor cantidad de personas en el ámbito latinoamericano.

Lima es una de las ciudades más pobladas de Latinoamérica. Foto: difusión

4. Herencia arqueológica dentro del entorno urbano: huacas

Antes de la llegada de los españoles, el espacio que hoy ocupa Lima fue habitado por sociedades como Maranga y Lima, que desarrollaron centros ceremoniales y administrativos a lo largo de varios siglos. Ese legado sigue visible en la ciudad, que alberga 431 huacas levantadas en época prehispánica; de ese total, 377 cuentan con reconocimiento oficial como patrimonio cultural del Perú. Entre las más representativas se encuentran Huallamarca, Pucllana, Maranga, Mateo Salado y Puruchuco, integradas hoy al paisaje urbano.

Las huacas predominan en todo el territorio limeño. Foto: El País

5. Cómo surgió la primera denominación de Lima: ‘Ciudad de los Reyes’

Existen dos explicaciones principales sobre esa denominación. Una indica que el nombre se relaciona con la cercanía de la fecha de fundación española, el 18 de enero, con la celebración cristiana de los Reyes Magos, que se recuerda cada 6 de enero. Otra interpretación señala que la ciudad fue bautizada como un gesto de lealtad hacia la monarquía, en referencia directa al rey Carlos I y a su madre, la reina Juana, quienes gobernaban el imperio español en ese periodo.

Lima, o también denominada 'Ciudad de los Reyes'. Foto: Facebook

6. Migración asiática y su influencia en Lima

Una parte significativa de la población peruana con raíces en China reside en la capital: alrededor de doscientas mil personas se concentran en Lima, lo que convierte a esta ciudad en el principal punto de asentamiento chino en América Latina. Su presencia se percibe con claridad en el Barrio Chino de Lima, donde funcionan comercios tradicionales, locales de insumos importados, espacios vinculados a prácticas espirituales y restaurantes conocidos como chifas, resultado del cruce culinario peruano-chino.

Alrededor de doscientas mil personas de origen chino se concentran en Lima. Foto: La República

7. Lima, una ciudad que creció entre arena y ríos

La capital peruana se encuentra entre las pocas ciudades sede de gobierno establecidas en un entorno árido, una condición que comparte casi de forma exclusiva con El Cairo, en Egipto. A nivel global, solo estas dos capitales destacan por haberse desarrollado en territorios dominados por arena y escasas lluvias.

7. Lima, una ciudad que creció entre arena y ríos. Foto: Facebook

8. El recinto religioso más pequeño a nivel mundial está ubicado en Lima

En la segunda cuadra del jirón Trujillo, dentro del distrito del Rímac, se encuentra la Capilla del Puente, un pequeño recinto religioso que suele ser mencionado como la iglesia de menor tamaño a nivel mundial por sus dimensiones y estructura.

Capilla del Puente, el recinto religioso más pequeño a nivel mundial, está ubicado en Lima. Foto: Andina

9. Un castillo medieval dentro de la capital peruana

En la cuadra 4 de la avenida Santa Beatriz se encuentra el Castillo Rospigliosi, una edificación de estilo medieval levantada en 1929. Fue diseñada para recibir al entonces rey de España, Alfonso XIII, visita que finalmente no se realizó. Actualmente, el edificio funciona como sede de la Escuela Superior de Guerra Aérea.

Castillo Rospigliosi en el centro de Lima. Foto: Facebook

10. Un lugar emblemático para los amantes de los gatos

El Parque Central de Miraflores, conocido de forma popular como parque Kennedy, es un punto habitual de encuentro para vecinos y visitantes. Además, funciona como refugio para cientos de gatos que viven en el lugar. Estos animales reciben atención, alimento y opciones de adopción gracias al trabajo de colectivos como el Grupo Voluntario de Defensa Felina, que realiza labores permanentes dentro del parque.