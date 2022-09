Joven sorprende a su novia con una serenata y pide que canten el opening de Dragon Ball GT

¡Una original sorpresa de amor! No cabe duda de que Goku es el personaje favorito de grandes y chicos, quienes han disfrutado de las series en las que ha aparecido a lo largo de los años. Por esta razón, un joven demostró su fanatismo al dedicarle uno de los openings a su novia para celebrar su aniversario. De inmediato, causó gran asombro luego de que se compartió ese momento en TikTok.

El hecho comenzó cuando él tuvo la idea de contratar a unos mariachis para que fueran a la casa de su amada. Para que resultara a la perfección, llegó sin avisarle y le pidió que saliera durante en horas de la noche.

En lugar de que tocaran una canción romántica, como de costumbre, los músicos siguieron una indicación en específico e interpretaron “Mi corazón encantado”, de Dragon Ball GT, en versión balada.

Fue entonces que la pareja se mantuvo abrazada para disfrutar del espectáculo en la calle. Por otro lado, cabe destacar que el cantante no sabía la letra, por lo que buscó ayuda en su Tablet que puso frente a él.

Al final, el muchacho se sintió feliz porque todo salió a la perfección. Entretanto, una persona se encargó de dar a conocer su caso en redes sociales. Ahí, alcanzó un millón de reproducciones que lo volvieron tendencia.

“La indicada, la amaré tanto que seré yo mismo quien le cante la serenata, no dejaré que alguien más se la cante que no sea yo”, “¿Estás seguro que es la indicada? A cualquiera no se le dedica ese temón”, “Yo siempre lloro cuando escucho esa canción”, “Yo también quiero vivir ese hermoso sueño, don Pool”, fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios.