Mincul condena racismo contra Pol Deportes y anuncia investigación de la Fiscalía | Composición LR

El Ministerio de Cultura (MINCUL) se pronunció tras la difusión de un comentario racista realizado por el streamer Diego André Rodríguez durante una transmisión en vivo en el canal Zodeka. La expresión estuvo dirigida contra el joven narrador deportivo conocido como Pol Deportes y hacía referencia a su origen andahuaylino. Tras ello, el Mincul informó que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Penal Especializada en Derechos la situación para comenzar con las investigaciones correspondientes.

La situación provocó una ola de indignación en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el contenido del comentario y exigieron sanciones. Ante ello, el Ministerio de Cultura (MINCUL) reiteró su posición frente a cualquier manifestación que vulnere la dignidad de las personas por razones de origen, etnia o nacionalidad.

Ministerio de Cultura se pronuncia ante expresiones racistas contra Pol Deportes

El hecho ocurrió mientras Diego André Rodríguez y otros dos streamers se referían a la creciente visibilidad pública de Pol. Según el comunicado oficial, la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura trasladó la información a la Fiscalía con el fin de que se evalúen los presuntos actos de discriminación racial y se inicien las diligencias preliminares conforme al artículo 323 del Código Penal.

“El Ministerio de Cultura condena de manera firme y categórica cualquier frase, acto o manifestación que atente contra la dignidad de las personas”, señala el pronunciamiento institucional.

Mincul emite comunicado por caso de racismo contra Pol Deportes. Foto: Mincul

Exhortan uso responsable de las plataformas digitales

Finalmente, el Ministerio de Cultura exhortó a la ciudadanía, a los creadores de contenido y a los medios digitales a ejercer un uso responsable del lenguaje y de las plataformas de difusión, evitando expresiones que promuevan o normalicen la discriminación. El Estado reiteró que la convivencia democrática se sustenta en el respeto, la igualdad y la valoración de la diversidad cultural.

