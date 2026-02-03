HOYSuscripcion LR Focus

Pol Deportes no estuvo en el estreno del stream de María Pía Copello y explican el motivo: "Va a estar haciendo unos despachos"

Joven creador de contenido confirmó que integrará +QTV en un rol diferente al esperado, tras generar gran expectativa por su esperada incorporación al canal.

Narrador viral estaría presente en el canal +QTV de forma interdiaria.
Narrador viral estaría presente en el canal +QTV de forma interdiaria. | Foto: composición LR/Instagram/+QTV

Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, no apareció en el estreno del stream deportivo +Que Fútbol de María Pía Copello en el canal +QTV, lo que generó sorpresa entre los seguidores. Muchos cibernautas creyeron que el joven creador de contenido tendría un rol como conductor del programa, pero este martes 3 se reveló la función que tendrá dentro del canal.

Pol Deportes estará en las previas de partidos de fútbol

Desde inicios de enero se anunció que Pol Deportes formaría parte de +QTV, el canal de YouTube de María Pía Copello, generando gran expectativa tras el furor que provocó en redes sociales durante diciembre. Sin embargo, su ausencia llamó la atención cuando no apareció en el programa +Qué Fútbol el último lunes ni integró el panel de conductores de 'Primer Toque' en su estreno este martes.

PUEDES VER: María Pía Copello revela que productor de 'La Manada' le hizo advertencia antes del estreno de su podcast: "Me sorprendió"

lr.pe

Al respecto, el propio Pol Deportes fue invitado para aclarar la situación y explicó que sí tendrá participación en el canal, pero en un rol distinto al que muchos esperaban. Detalló que estará a cargo de realizar previas de algunos partidos y actividades específicas, dejando en claro que no formará parte de los debates deportivos ni del panel principal de conductores. "Pol estará en más partidos de la previa, no mucho en el tema de los debates y todo eso", describió.

Por su parte, la conductora deportiva de 'Primer Toque', Talía Azcárate, saludó la integración de Pol Deportes como apoyo al canal digital. "Va a estar haciendo unos despachos", describió.

PUEDES VER: Carlos Orozco ironiza sobre la baja audiencia del nuevo canal de María Pía Copello: "Ganó el internet"

lr.pe

¿Quiénes integran el nuevo canal de streaming +QTV?

El nuevo canal de streaming +QTV, liderado por María Pía Copello, reúne a diversas figuras del entretenimiento, el deporte y las redes sociales, entre ellas Karina Rivera, Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, el ‘Flaco’ Granda y Dafonseka, además de otras personalidades que formarán parte de esta ambiciosa propuesta digital.

