Periodista de Canal N se entera en vivo que será miembro de mesa en Elecciones 2026: "Primera vez en mi vida"

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el último 29 de enero el sorteo para designar a los miembros de mesa de las Elecciones Generales 2026. Tras conocerse los resultados, numerosos ciudadanos ingresaron a la plataforma oficial para verificar su situación. Entre ellos, la periodista Carla Tello que se llevó una inesperada sorpresa al comprobar que su nombre aparecía entre los seleccionados.

Durante la emisión del programa ‘De 9 a 11’, del canal N, la conductora del noticiero ingresó a la plataforma y colocó su número de DNI. Al presionar consultar, salieron sus datos y le informaban que había sido una de las elegidas para participar como miembro de mesa en un colegio de Miraflores.

“Usted pone su DNI y va a consultar. Ahí salió que soy cuarto suplente. Recordemos que hay titulares y seis suplentes. He salido con la lotería. Primera vez en mi vida”, se le oyó decir y tomó con humor la noticia.

Minutos después, exhortó a la ciudadanía a ingresar a la plataforma oficial y confirmar si fueron seleccionados como miembros de mesa para los próximos comicios electorales para elegir al próximo presidente, diputados, senadores, alcaldes y gobernadores regionales.

¿Dónde consultar si eres miembro de mesa para las Elecciones Generales 2026?

La ONPE puso a disposición de la ciudadanía su plataforma oficial de Consulta Electoral, donde se puede verificar si se fue designado como miembro de mesa. 👉 https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/

¿Qué beneficio reciben los miembros de mesa en las Elecciones 2026?

La ONPE precisó que quienes cumplan esta función recibirán una compensación económica de S/ 165, siempre que participen durante toda la jornada electoral, que incluye la instalación, el sufragio y el escrutinio.

¿Cuál es la multa por no cumplir con el rol de miembro de mesa?

Si resultas designado como miembro de mesa, ya sea titular o suplente, y no cumples con tu función sin una justificación válida, se aplica una multa equivalente al 5% de la UIT 2026, monto que asciende a S/275.

Esta sanción se impone en casos de inasistencia, llegada tardía sin firmar la hoja de control, retiro antes de finalizar la jornada o incumplimiento de las funciones asignadas como presidente, secretario, vocal o suplente.