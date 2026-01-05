Rosa María Palacios en 'Sin guion' se pronunció por la intervención de Estados Unidos en Venezuela y los discursos sobre soberanía promovidos por algunos congresistas de la República, Palacios se cuestionó la postura de quienes celebran la actuación de Donald Trump mientras piden que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se pronuncie por problemas internos del país y piden que nos retiremos del tratado.

"Todos estos wannabe que celebran a Trump hablan de soberanía y de “ocho cuartos”. Qué estupidez. Son los mismos que gritan contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque, según ellos, afecta nuestra soberanía. Es decir, un fallo judicial o una resolución jurídica sí sería una afectación a la soberanía, pero meter tropas de fuerzas especiales en Venezuela no lo es. Pónganse de acuerdo, por favor", señaló.

"Un poco de coherencia No es lo que dicen: es injerencia selectiva. Tenemos una nota sobre eso. Todos los congresistas que están con López Aliaga y con Keiko Fujimori están en esa misma línea: “abajo la Corte Interamericana”. Para ellos, el cumplimiento de un tratado internacional sería una injerencia en la soberanía. El cumplimiento de un tratado nunca es una afectación a la soberanía; es precisamente eso: cumplir un tratado. Pero Trump ingresando a Venezuela no vulnera ninguna soberanía. Ahí todo está bien", sostuvo.

Asimismo, habló sobre el proceso de inscripción de candidaturas para las próximas elecciones generales del 2026 e informó sobre el avance de la validación de planchas presidenciales por parte de los Jurados Electorales Especiales.

"Los Jurados Electorales Especiales, y en particular el Jurado Electoral Especial de Lima, ya han comenzado a validar las planchas que se han presentado. Casi todas. Hasta el momento hay 32 planchas inscritas. Avanza País y Perú Primero aún están en espera por la revisión de tachas. Renovación Popular ya pasó el proceso y quedó inscrita anoche, por lo que ahora son 33 de 36 planchas. ¿Quién falta? Primero la Gente. Esta agrupación ha apelado ante el Jurado Nacional de Elecciones luego de que no se admitiera su plancha presidencial. Han apelado, a mi juicio, con razón, porque se les imputa una conducta que no han cometido. Además, alegan una serie de fallas del sistema informático puesto a disposición por el Jurado Nacional de Elecciones para realizar la inscripción", agregó.