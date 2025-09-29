HOYSuscripcion LR Focus

Chupetín Trujillo sufre grave accidente en medio del Gran corso primaveral 2025: "Por fin cayó"

El incidente viral de Chupetín Trujillo sorprendió a los asistentes y se robó el show en el Gran Corso Primaveral 2025 en Trujillo, donde participaron más de 30 carros alegóricos, reinas internacionales y bastoneras.

Chupetín Trujillo sufre grave accidente en medio del Gran corso primaveral 2025
Chupetín Trujillo sufre grave accidente en medio del Gran corso primaveral 2025 | Foto: composición LR/OzonoTv.

El Gran Corso Primaveral 2025 en Trujillo no solo destacó por su colorido desfile con más de 30 carros alegóricos, reinas internacionales y bastoneras, sino también por un incidente que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Durante la animación de una parte del evento, el popular payaso Chupetín Trujillo se subió al techo de un auto de carrera para saludar al público con una mano sin esperar que este arrancaría de manera sorpresiva. Cuando el vehículo aceleró inesperadamente, perdió el equilibrio y terminó cayendo, lo que generó sorpresa entre los asistentes.

El video del momento se difundió rápidamente en plataformas como Instagram, TikTok y Twitter, donde los usuarios reaccionaron con humor y frases que se volvieron tendencia. Aunque el incidente alarmó a algunos presentes, los comentarios en redes sociales transformaron el percance en un fenómeno viral que se sumó al ambiente festivo.

PUEDES VER: Chupetín Trujillo revela el origen del Gaa y las repercusiones que tuvo tras decirlo: "Empezaron a amenazar a mis seguidores"

lr.pe

Redes reaccionan a la “caída de Chupetín”

Tras la difusión del video del incidente en redes sociales, no tardó en convertirse en tendencia en plataformas como TikTok, Instagram y X (antes Twitter), donde miles de usuarios comentaron el clip de la caída con ediciones humorísticas y frases populares del propio payaso. En pocas horas, el hashtag #ChupetínTrujillo acumuló cientos de reproducciones, posicionándose entre los temas más comentados del día en Perú.

Lejos de mostrar preocupación, la mayoría de reacciones estuvo marcada por el humor y la ironía, reforzando el carácter viral del suceso. “Por fin cayó” y “Vas a caer, Chupetín Trujillo” fueron las expresiones más repetidas en los comentarios, seguidas de bromas sobre su equilibrio y su estilo de animar.

Así se vivió el Gran Corso primaveral de Trujillo

El Corso Primaveral 2025 llenó de color y alegría las principales calles de Trujillo con más de 30 carros alegóricos, delegaciones folclóricas, bandas de música, bastoneras y la presencia de reinas internacionales invitadas. Desde tempranas horas del domingo 28 de septiembre, miles de personas se ubicaron a lo largo del recorrido para disfrutar del desfile, que partió desde el Colegio San Juan y avanzó por la avenida España hasta llegar al óvalo Larco. Para el desarrollo del evento, las autoridades locales implementaron el cierre de algunas vías y operativos de seguridad para garantizar el orden y la fluidez durante todo el evento.

El ambiente festivo se complementó con comparsas, danzas típicas y espectáculos artísticos que pusieron en alto la identidad cultural del norte del país. Familias enteras, turistas nacionales e internacionales y comerciantes locales se sumaron a la celebración, que es considerada una de las más emblemáticas del Perú, donde destacó el incidente de Chupetín Trujillo.  

