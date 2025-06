Chupetín Trujillo es un nombre que muchos en el Perú reconocerán, especialmente aquellos que son activos en la cultura digital de internet. Este influencer, que alcanzó la fama en el mundo del streaming y las redes sociales, vivió una de las experiencias más intensas de su vida al generar, sin intención, un fenómeno viral que marcó su carrera. En su reciente participación en el podcast Habla Good, el payaso más conocido del país compartió el origen de una de las frases más emblemáticas de la cultura digital peruana: el grito de “Gaa”.

Todo comenzó con un error aparentemente inocente durante una transmisión en vivo, pero este pequeño incidente desató una serie de repercusiones que llevaron a Chupetín a vivir una verdadera montaña rusa de emociones. Las amenazas a su comunidad y los ataques a su reputación le hicieron perder casi todo. Sin embargo, el influencer no se rindió. La historia de cómo se levantó de esta caída es tan sorprendente como las circunstancias que llevaron a su caída.

¿Cuál es el origen del "Gaa"?

El famoso “Gaa” tiene una raíz sencilla, pero, como en muchos casos en internet, lo que comienza como una broma se convierte en un fenómeno viral. Según Edgar Mendoza, más conocido como Chupetín Trujillo, todo empezó cuando el streamer y exjugador profesional de Dota 2, Jesús Luján Carrión, conocido como Sideral perdió a su novia frente a otro conocido influencer, Dennis Salazar. Este último, al ser gago y tener dificultad para pronunciar la “R”, comenzó a hacer sus transmisiones de una manera particular. Al tratar de imitar el " Jaa", que pronunciaba Sideral, sin querer dijo “Gaa”. Este error fonético fue rápidamente adoptado por la audiencia y, de manera irónica, comenzó a transformarse en una burla hacia Luján Carrión.

“El tal Dennis Salazar le baja la flaca y en un stream hace transmisión con la flaca de Sideral en sus piernas y por querer joderlo, en vez de decir como Sideral ‘Jaa’, dice ‘Gaa’ y crea el ‘Gaa’. La gente lo toma como insulto a la Beba Army de decirle cachudo a su líder. Entonces, a los pocos días en un vivo, donde yo dije ‘Jaa’, en los comentarios me decían ‘Chupete, ahora es ‘Gaa’. Yo no entendía y me decían que tenía que decir ‘Gaa’ y yo digo como huevón, ya bótenme su ‘Gaa’. Por tonto lo dije. Me cagaron, (luego) todo era ataque, insulto. En mi 'en vivo', a las 15 personas que me miraban, que eran mis leales, entraban a sus Facebook a amenazarlos. ‘Tú lo sigues viendo y te cae tu bombazo’, debido a que una parte de la comunidad tomó el Gaa como ataque porque pensaban que estaba insultando al Sideral. De ahí también viene el ‘Chupetín, vas a caer’”, recordó.

Chupetín accedió, sin darse cuenta de que eso desencadenaría una serie de reacciones negativas. La gente lo comenzó a asociar con un ataque al streamer Sideral y a su comunidad, Beba Army, lo que creó una cadena de insultos y amenazas.

¿Qué repercusiones tuvo que Chupetín diga "Gaa" en sus transmisiones?

La frase "Ya caí", dicha por Chupetín en una transmisión en vivo después de su error, marcó el inicio de una serie de consecuencias negativas que afectaron tanto a su carrera como a su vida personal. Lo primero que ocurrió fue la pérdida de su empleo en el canal donde trabajaba y la cancelación del programa. Sus redes sociales, especialmente Facebook e Instagram, fueron hackeadas y fotos de su casa por Google Maps fueron usadas para amenazarlo de muerte.

“Estaba paranóico. Me bajaron todo. La gente no sabía que era broma. Pensaban que era violador, prófugo, vendedor de drogas, secuestrador. Durante poco más de 10 años trabajaba para un mundo infantil y ya no querían ni contratarme porque hacían memes como ‘Chupetín Trujillo, secuestrador’. Entonces, la gente que no sabía, lo leía y se la creía”, señaló.

Chupetín relató que, al principio, no entendía la magnitud de lo que había ocurrido. La gente pensó que él estaba insultando a Sideral y, por extensión, a su comunidad, lo que provocó que fuera blanco de un feroz ataque. A medida que las amenazas aumentaban, Chupetín se vio obligado a alejarse de las redes. En su mente, se había convertido en un paria para la sociedad digital peruana.

Sin embargo, las cosas no quedaron allí. En medio de la confusión, su madre le sugirió que fuera a las comisarías de Trujillo, donde reside, a verificar si alguien estaba detrás de las denuncias. En uno de estos trámites, un policía, también parte de la comunidad digital, le reveló que los responsables de las bromas y ataques provenían de un grupo conocido como "doteros", quienes hacían estas por diversión.

El resurgir de Chupetín luego de perderlo todo

Un giro importante en la carrera de Chupetín ocurrió cuando La República lo contactó para una entrevista en Lima. Fue en ese momento cuando empezó a darse cuenta de la magnitud de su fama. Al salir del diario, se encontró con un grupo de seguidores que lo reconocieron y lo llevaron hasta la Plaza San Martín, que comenzó a abarrotarse de fanáticos. Pronto, el mismo hombre que había sido atacado se vio rodeado por una multitud que lo abrazaba y lo reconocía. Chupetín se dio cuenta de que su caída había sido el catalizador de una nueva etapa en su vida.

“Cuando salgo de la entrevista, estaba viendo para donde voy, porque no conocía nada. Cuando veo que se me acercan cuatro huevones y me preguntan: ‘¿Chupetín?’. Y yo no sabía si decir que sí o no. Y digo sí. Ellos dicen ‘Sí es, sí es’ y salió una mancha de unas 40 personas. Me abrazaron y terminé en la Plaza San Martín con ellos. Al llegar a la Plaza San Martín, empieza a llegar más gente. Ahí me doy cuenta un poco de lo que estaba pasando con mi vida. Yo pensé que iba a ser gente ‘pirañona’, y no. Me pedían saludos para tal universidad, para tal abogado, academia. La mayoría era universidades y puro teclero. Y me di cuenta que son de todo el mundo. Y ahí no eran insultos. Eran las 5 y estuve hasta las 8. Empezó a llegar un montón de gente. Vi mi realidad porque antes me mataba de miedo, pero en esa y en todas las reuniones que he tenido nunca hubo insultos”, relató.

Este reconocimiento no se quedó solo en Lima. Al regresar a Trujillo, le empezaron a llegar contratos para animar discotecas, siendo la primera una de Piura. Con el apoyo de su hermano, DJ Frank, comenzó a animar eventos. A lo largo de los fines de semana, su popularidad creció y los promotores le ofrecían más contratos.

En cuanto al streaming, fue durante la pandemia cuando Chupetín y su hermano iniciaron un stream con un contenido más orientado hacia adultos. Durante estas transmisiones, conocieron a una mujer llamada Ingrid, quien se hizo famosa por sus intervenciones sin filtro, lo que añadió un toque peculiar a las transmisiones. Según reveló Chupetín, la “negra sin filtro”, luego sería una de las espectadoras más virales del programa Hablando Huevadas.