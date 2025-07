Argentina se muda a España y revela las palabras que tuvo que dejar de usar: "Nadie las entiende"

Emigrar a otro país implica mucho más que adaptarse a las nuevas costumbres de otra ciudad. Las personas deben ajustar la forma de hablar, ya que muchas palabras no pueden tener el mismo significado o no existir. Eso fue lo que le sucedió a Micaela, una usuaria argentina viviendo en España.

La joven argentina compartió en su cuenta de TikTok su experiencia como migrante. A través de sus videos, expone, con humor e ironía, las expresiones que usaba a diario en su país y, que, al llegar a España, no puede usarlas. En un video viral que ha generado la interacción de los cibernautas en la red social china.

Argentina revela qué expresiones que no puede usar al llegar a España

Micaela Di Stéfano, por medio de su cuenta de TikTok @micaelladiestefano, comparte videos de como es su adaptación en España, ganándose una audiencia fiel y creciente.

En uno de sus videos más recientes, la influencer comentó la situación curiosa que le ha resultado su llegada a España, el uso de palabras que usaba a diario en Argentina y que no son comprendidas en su nuevo país.

"Estas son las palabras argentinas que uso en España y que la gente no las entiende", empezó señalando. "Que alguien me explique la razón por la que no se usa la palabra prolijo", argumenta.

Además de "prolijo", Micaela menciona otras expresiones muy comunes en Argentina que en España generan confusión. Una de ellas es "Posta", que equivale a decir "de verdad" o "realmente".

Otra palabra que señala es la palabra "Quilombo", que la gente no usa, pero a diferencia de las otras, esta sí suele entenderse más.

"Hay palabras que yo creo que son como lunfardos, que no sé como traducirlas", afirma la usuaria argentina antes de finalizar el video.

Usuarios reaccionan a video viral de argentina en España

El video viral de la usuaria argentina generó una ola de comentarios en la red social china. En el que distintos usuarios relataron que existe una diferencia lingüística entre los países hispanohablantes y una riqueza en el idioma.

Algunos de los usuarios ayudaron a Micaela a traducir las expresiones argentinas para que el público español pueda entenderlas. Algunos de los comentarios fueron:

"Flasheando=flipando, prolijo=ordenado", "Mi mejor amiga es argentina, así que entiendo todo", "los que veíamos FMS las entendemos todas", fueron algunos de los comentarios.