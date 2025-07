Estudiante se niega a arrancar una hoja de una Biblia por S/400 tras reto de tiktoker: “Me iría al infierno”

La Biblia es uno de los libros que ha tenido un impacto profundo en la historia de la humanidad. Quizá por ello, un joven estudiante peruano se negó a arrancar una de las hojas, a pesar de ofrecerle 400 soles. El video no tardó en viralizarse en TikTok.

Creadores de contenidos acuden a las universidades para consultarle a los estudiantes respecto a su vida académica. Uno de ellos, fue el popular @limonpayinternacional, quien desató una ola de comentarios en la popular red social al proponerle a un joven romper una hoja del sagrado biblio para entregarle el dinero.

No obstante, la respuesta del universitario fue aplaudido por muchos y criticadas por otros, quienes consideraron que se trataba de solo un libro. En el video se le oyó decir al muchacho que se negaba a semejante sacrilegio, puesto que Dios lo podía castigar y enviarlo al infierno.

Con ello, el estudiante no solo demostró su respeto por la religión, sino que también dejó claro que los valores no tienen precio. Pese a que en un primer momento le ofrecieron 200 soles para atreverse a arrancar una sola hoja, la oferta subió a 400, empero ni todo el dinero que le ofrecieran iba a convencer al joven peruano.

“No lo haría por nada del mundo”, dijo el estudiante

“La verdad, no lo haría porque soy cristiano. Me crie con valores cristianos, y mi papá siempre me inculcó respeto por la religión. “Siento que me podría ir al infierno si lo hago. Es algo que no podría perdonarme”, mencionó el joven con seguridad. A pesar de la insistencia, no cedió en su postura, lo que sorprendió al tiktoker.

Para el estudiante, arrancar una hoja de la Biblia no solo sería un acto de irrespeto hacia su fe, sino que también significaría traicionar sus principios más profundos. “Tendría que confesarme y ni siquiera estoy seguro de que me perdonarían. Siento un profundo respeto por la religión”, agregó. Al final del reto y pese a no cedido a la tentación, el joven se llevó el premio por su fe inquebrantable.

¿De dónde vino la Biblia original?

Los estudiosos creen ahora que las historias que se convertirían en la Biblia se difundieron de boca en boca a lo largo de los siglos, en forma de cuentos orales y poesía, tal vez como un medio para forjar una identidad colectiva entre las tribus de Israel. Con el tiempo, estas historias fueron recopiladas y escritas.

¿Cuántos libros tiene la Biblia y cuáles son?

La Biblia se divide en el Antiguo Testamento, que tiene 46 libros, y en el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Cuentan la historia del Pueblo de Israel, es decir, narran diversas historias del pueblo de Israel, presentan las leyes y tradiciones que tenían como pueblo.