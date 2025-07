Anciano sufre brutal paliza por cinco jóvenes por un nuevo reto viral en las redes sociales en España

La Guardia Civil investiga una brutal agresión a un hombre de 70 años de edad, en la Región de Murcia, España. El anciano, identificado como Domingo, y vecino de la Torre Pacheco, salió a dar un paseo cuando fue interceptado por varios individuos. El septuagenario tuvo que recibir asistencia médica.

Según relató el hombre al programa de Telecinco 'Vamos a ver', vio como se le acercó un joven con un móvil y otro dando gritos para comenzar a pegarle. La víctima aseguró que el ataque fue sin razón porque no le robaron nada y todo se debería a un reto viral en las redes sociales.

Anciano español es atacado por jóvenes por supuesto reto viral en internet

Los hechos tuvieron lugar a las seis de la mañana, a la altura del cementerio de la localidad, se topó con un grupo de jóvenes, quienes se abalanzaron contra el anciano hombre.

"Primero vi a uno con un móvil, después vi a otro dando saltos y gritándome, a lo lejos vi a otro y ya solo me acuerdo de que uno se me echó encima, me golpeó en el aire, caí y después puñetazos y patadas", relató.

Tal como relata 'La Opinión de Murcia', fue la mujer de la víctima quien lo encontró tendido en el piso y alertó a las autoridades. Las investigaciones se encuentran en curso y por el momento, no hay detenidos ni la confirmación de la nacionalidad de los agresores. Sin embargo, Domingo, relató a Telecinco que los agresores son marroquíes.

De acuerdo con el medio 'La Voz de Galicia', no es la primera vez que este grupo de jóvenes actúa del mismo modo en la misma localidad, grabando sus ataques para compartirlos en internet.

Los golpes propinados contra el septuagenario es visible, con el cuerpo repleto de moretones y con un derrame de sangre en su ojo derecho. "Tengo respeto porque puede pasar otra vez", declaró Domingo con miedo.

Autoridades de Torre Pacheco se pronuncian por agresión a anciano

Pedro Ángel Roca, alcalde de Torre Pacheco, expresó, al medio ABC España, su solidaridad con la víctima y aseguró que mantuvo una conversación con la delegada del Gobierno de Murcia, Mariola Guevara, para exigir un aumento de la plantilla de la Guardia Civil de más de 40.000 habitantes.

"La solución a esto no está en manos de la Policía Local, ni del Ayuntamiento, ni del Gobierno Regional, sino de los legisladores que están en Madrid", señaló Roca.