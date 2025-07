Faltan pocos días para celebrar las Fiestas Patrias en el Perú. Un gran número de peruanos como símbolo de patriotismo colocan banderas en los exteriores de sus viviendas o entidades públicas y privadas. Incluso, los trabajadores llevan en el pecho la popular escarapela. Sin embargo, un trabajador de una agencia bancaria sorprendió en redes sociales por el enorme tamaño de su distintivo bicolor.

Mediante una publicación compartida en la cuenta de TikTok @ms.silvanalu, se vio a un agente de seguridad dándole una indicación a una persona. Todo hubiera pasado desapercibido a no ser por el enorme emblema nacional del Perú.

Enorme escarapela dejó sorprendido a más de uno en TikTok

Usualmente, los peruanos usan pequeños distintivos en la solapa de sus camisas o trajes con motivo del mes patrio. No obstante, este trabajador de seguridad batió todos los récords en cuanto al tamaño de su escarapela y generó una ola de hilarantes comentarios en las redes sociales.

“Lleva a todo el Perú en el pecho”, “Me acordé de Nadine Heredia y su vestido de escarapela”, “Dando el ejemplo”, “Muy chic”, “Que se note que es peruano”, “Un gran patriota”, “Es para que se note”, fueron solo algunos comentarios en TikTok.

Usuarios en TikTok bromearon que el agente de seguridad tenía a todo el Perú cerca de su corazón.

¿Cuál es el significado de la escarapela en Perú?

La escarapela era la divisa compuesta de cintas de uno o más colores hecha en forma de rosa o lazo, la cual se ponía en el sombrero y servía, entre otras cosas, para distinguir entre los diferentes ejércitos y naciones y para reconocer a los de una facción o bando. Recuerda la valentía de los héroes de la independencia y el legado de la lucha por la Independencia del Perú.

¿Por qué la escarapela no es un símbolo patrio?

Aunque muchos peruanos la consideran como parte de los símbolos patrios, esto no es correcto, ya que la constitución no la reconoce como un elemento oficial. No obstante, la escarapela tiene un significado especial para los peruanos como distintivo nacional.