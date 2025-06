Chofer de bus pone el 'Juego del calamar 3' a sus pasajeros y usuarios bromean: “No me bajo hasta terminar la serie”

El último viernes 27 de junio se estrenó el 'Juego del calamar 3', la serie de origen coreano que desde el primer capítulo enganchó a la audiencia en todo el mundo. Tras el lanzamiento de esta nueva temporada en Netflix, miles de personas se acomodaron en casa, con canchita en mano, para descubrir quién se llevaba los 45.600 millones de wones en juego —equivalentes a unos S/ 120.000.

Aunque no todos tuvieron la opción de verlo desde casa por no contar con Netflix, un chofer de transporte público en Perú sorprendió con una ingeniosa solución. El conductor instaló un televisor en su bus y proyectó la serie para que los pasajeros pudieran disfrutarla durante el viaje, lo que generó aplausos y comentarios positivos en redes sociales.

Chofer peruano incluso apagó las luces del bus para generar un ambiente de cine

Mientras subían y pagaban su pasaje, los usuarios del autobús miraban cada una de las aventuras de Gi-hun, Hyun-ju, Myung-gi, entre otros jugadores, quienes luchaban cada minuto de la serie para salvar sus vidas.

Incluso, el chofer apagó las luces del bus, para generar un ambiente de cine para que sus usuarios se fueran satisfechos con la experiencia. Como era de esperarse, el video de la cuenta @mayagaa, no tardó en volverse viral y sacar más de una sonrisa, así como una ola de hilarantes comentarios.

Usuarios bromearon que no se bajaría del bus hasta terminar el último capítulo de 'El juego del calamar'

“No me bajo hasta terminar la serie”, “Encima apaga la luz”, “Esa parte me faltaba”, “Pagar Netflix, no; pagar pasaje, sí”, “Ni en nuestras casas hay Netflix”, “Me llevaron a otro distrito, pero por lo menos ya sé en que acababa El juego del calamar”, “Yo no me bajo en el paradero”, escribieron los usuarios en la curiosa publicación de TikTok.

¿Cuando inició ‘El juego del calamar’?

Squid Game o El juego del calamar es una serie originaria en Corea del Sur creada y dirigida por Hwang Dong-hyuk para Netflix. La serie gira en torno a un concurso secreto en el que 456 jugadores, todos ellos con graves dificultades económicas, arriesgan sus vidas para jugar una serie de juegos infantiles mortales para tener la oportunidad de ganar el enorme premio de 45.600 wones.