La historia detrás del Juego del Calamar: fue rechazada por más de 10 años y ahora es el éxito mundial de Netflix

La temporada 3 del 'Juego del Calamar' ya es todo un éxito. El tan anticipado cierre de la historia de Gi-hun por fin se estrenó el pasado 27 de junio en Netflix y los fans están a la expectativa del confirmado spin-off de la serie surcoreana, esta vez, en territorio estadounidense. Pese a que su director, Hwang Dong-hyuk, ha dicho muchas veces que ya no desea continuar con el proyecto, la plataforma de streaming ahora estará tomando las riendas para expandir el universo de los juegos mortales.

Sin embargo, antes del rotundo éxito, el proyecto pasó por una larga espera de 10 años y hasta replantear el enfoque original. Su creador, el mismo Hwang, tuvo que poner en pausa muchas veces el proyecto debido a que sus propias deudas personales limitaban las aspiraciones que tenía. Pese a que el guion estuvo listo en 2009, recién pudo ver la luz 12 años después gracias al gigante del streaming.

¿Cómo le surgió la idea a Hwang Dong-hyuk para crear El Juego del Calamar?

Hwang Dong-hyuk, es un director de cine surcoreano nacido en Seúl. En su carrera albergan películas como 'Silenced' y 'My Father', dramas donde el componente de realidad cruda se mantenía presente. En el 2008, Hwang concurría tiendas de mangas y cómics y se interesó por la temática de todos contra todos. Historias como 'Liar Game', 'Kaiji' y 'Battle Royale', captaron su atención para crear su propia versión. Este tipo de historias también sirvieron de inspiración para la saga de 'Los Juegos del Hambre' y el popular juego 'Fortnite'.

El componente político estuvo presente desde la concepción de la idea. Hwang mismo pensaba participar de estos mortales torneos con el fin de pagar las deudas y ganar mucho dinero. Esto lo hizo ver que las crecientes brechas entre adinerados y personas de bajos recursos podían orillar a cualquiera a participar, sabiendo incluso que se jugarían la vida. Asimismo, utilizó los recuerdos de su infancia, con los clásicos juegos que vemos en la serie, para crear un ambiente más tétrico: el inocente desafío era mortal si no lo pasaba.

Pero, originalmente, el 'Juego del Calamar ' no sería una serie, sino una película. Como director de cine, no había contemplado la idea como episódica, sino más bien como un largometraje tradicional. Sin embargo, encontró problemas para la financiación del proyecto: "En ese momento, la historia sonaba muy desconocida y violenta. Hubo quienes me dijeron que era demasiado compleja y que no era comercial. No pude conseguir el financiamiento suficiente, y el proceso de selección del elenco no fue fácil. Me sumergí de lleno en el proyecto durante casi un año, pero tuve que ponerlo en pausa en aquel momento", declaró en una entrevista para Netflix.

Netflix compartió imágenes del detrás de cámara de la aclamada serie, donde se ven al protagonista y director ultimando detalles de una toma. Foto: Netflix

El cambio de los personajes en El Juego del Calamar

La primera temporada se vio muy marcada por la desesperación de personas adultas que buscaban salir de su situación actual. Las problemáticas se centraban en la preocupación familiar, siendo que el mismo Gi-hun tenía como principal motivación a su hija, como la mayoría de los personajes, que también pensaban en sus seres queridos como motivación del juego. Hwang notó entonces que el mundo cambió desde su visión del 2009 y por eso mismo debía acercar más la historia para el público más joven.

Ello se ve a partir de la segunda temporada de 'El Juego del Calamar,' donde se abordan temáticas de streamers, criptomonedas, embarazos no planificados, abusos de sustancias y la inclusión de la comunidad LGBT. En una conversación con el influencer peruano, Phillip Chu Joy, el creador de la serie dijo: "Pensé en muchos tipos de personajes, y seleccioné algunos que representaban bien la diversidad para la primera temporada. Pero ahora, tres años después, el mundo ha cambiado, ¿verdad? Antes pensaba que solo las personas mayores podían endeudarse hasta este punto de participar en los juegos, pero he escuchado historias de jóvenes que, al soñar en hacerse ricos rápidamente, se ven atrapados en dificultades económicas".