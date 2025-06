Papa León XIV sorprende al saludar con gestos muy característicos a fieles en el Vaticano: "Más peruano que el ceviche"

Recientemente, un video del papa León XIV causó reacciones en las redes sociales, mostrando al sumo pontífice saludando a los fieles en el Vaticano de una manera sumamente cálida y característica. Aunque su rol como líder de la Iglesia Católica es el centro de atención, sus gestos y actitudes lograron captar la simpatía de miles de personas alrededor del mundo. En particular, sus saludos y detalles hacia los presentes se han convertido en el foco de admiración en plataformas como TikTok, donde sus movimientos expresivos han generado reacciones divertidas y llenas de cariño.

Papa León XIV sorprende con sus gestos peruanos en el Vaticano

En el video viral, se puede ver al papa León XIV saludar afectuosamente a los fieles que se acercan a él para recibir su bendición. Con una sonrisa genuina, el Papa se muestra cercano a la gente, firmando autógrafos, recibiendo regalos y dedicando palabras amables. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un gesto muy peculiar: movía sus dedos en círculos, un ademán que en Perú es muy conocido y significa “ya vuelvo” o “vuelvo en un rato”. Este gesto, que los peruanos realizan de forma natural en su vida cotidiana, se interpreta como una señal amistosa de despedida temporal, lo cual desató una ola de comentarios emocionados en redes.

El gesto no pasó desapercibido para los usuarios de las redes sociales, quienes rápidamente hicieron notar la actitud relajada y “peruana” del Papa. En el video, también se observa que, en algún momento, el sumo pontífice parece intentar hacer las "chócalas" con un fiel, otro gesto muy típico de los peruanos, aunque la persona a la que se dirigía no lo entendió y le agarró la mano. Este tipo de detalles contribuyó a reforzar la imagen de un Papa muy cercano a las costumbres y el calor humano que caracteriza al pueblo peruano. No solo su sonrisa, sino también sus gestos naturales fueron recibidos con mucho cariño por sus seguidores.

Reacciones de los usuarios: "Más peruano que el ceviche"

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, con numerosos usuarios destacando los gestos del Papa y celebrando su vínculo con Perú. Algunos comentarios como “De Chiclayo para el mundo”, “El clásico ‘A la vuelta, a la vuelta’”, “Muy latino y más peruano que el ceviche” y “Todo lo peruano se le sale”, hicieron referencia al toque peruano que le han visto en sus actitudes.

Otros no dudaron en señalar que “Le sale muy natural” o “Gestos 100% peruanos”. Cabe recordar que el Papa, aunque nació en los Estados Unidos, se nacionalizó peruano tras su trabajo pastoral en el norte del país, lo que generó un lazo profundo con el pueblo peruano. Su labor en Chiclayo, donde se destacó por su sensibilidad pastoral y capacidad para escuchar a las personas, le permitió ganarse el cariño de miles, convirtiéndolo en una figura entrañable para los peruanos.