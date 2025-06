Peruano guarda su dinero en una alcancía, pero descubre que ratones se comieron sus billetes de S/100: “Mis ahorros, mi dinero”

A menudo, las personas guardan sus ahorros en las populares alcancías de yeso. Aquellas cajas con figuras de animales que venden en los mercados. Un peruano consideró como buena idea comprar uno de estos recipientes para depositar sus billetes de 10, 20, 50 y 100 soles, pero se llevó una ingrata sorpresa al descubrir que todo su dinero había sido mordido por ratones que habían perecido en la misma alcancía. El video generó una ola de comentarios en TikTok.

En el clip de @alexccalle39 se mostró cómo habían quedado los billetes de diferente denominación. Los billetes de 100 soles estaban carcomidos, así como los de 50 y 20. Al parecer, el hombre no podía creer que todo el esfuerzo que hizo por ahorrar su plata, había servido como alimento de unos roedores.

Ratones perecieron tras comerse los billetes

Al ver que no cabía ni un billete más en la alcancía, el joven decidió romperla para sacar todo el dinero ahorrado, pero notó que al fondo había ratones que estaban en estado de putrefacción.

Incluso, en el clip se notó un avanzado estado de descomposición. No obstante, al sacar todo lo ahorrado, los billetes lucían con mordeduras de los pequeños animales. Los usuarios en TikTok le recomendaron cambiar todo el dinero en el Banco de Reserva si es que aún conservaban los números de serie.

Usuarios en TikTok recomendaron cambiar los billetes en el Banco Central de Reserva

“Vaya al Banco de la Reserva. Ahí te los van a cambiar si son verdaderos claro”, “Puedes hacer el cambio si no le falta ninguna pieza”, “Pero, ¿cómo se metieron los ratones?”, “Hasta a mí me dolió”, “Por eso no me gusta ahorrar”, “Lo bueno es que no todo está perdido. Vas al banco y te lo cambian”, “¿Cuánto tiempo tuviste tu dinero dentro de la alcancía que se pusieron así?”, "Mis ahorros, mi dinero", escribieron los usuarios en las redes sociales.

Canje de billetes deteriorados

Canje de billetes fraccionados

Un billete fraccionado, es decir, aquel billete auténtico al que le falta una parte, puede ser canjeado en cualquier oficina del sistema financiero, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

Tener más de la mitad, conteniendo

La marca de agua.

La tinta que cambia de color.

El hilo de seguridad.

Tener por lo menos una de sus series y numeraciones completas (la horizontal o la vertical).

Tener el anverso y el reverso.

Canje de billetes enteros deteriorados

Los billetes enteros genuinos que hayan sido deteriorados pueden ser canjeados en cualquier oficina del sistema financiero. Los billetes deben contener, necesariamente, la marca de agua y la tinta que cambia de color. A partir del 1 de enero de 2020, los billetes enteros que se presenten para su canje deberán contener necesariamente el hilo de seguridad.