Pasajeros captan una rata en sala de abordaje del aeropuerto en Perú y en redes bromean: “Corre para no perder su vuelo”

Un insólito suceso sacudió a los pasajeros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú. Una rata decidió hacerse notar en la sala de abordaje, sorprendiendo a todos con su inesperada carrera hacia la salida. ¿Su misión? Claro, evitar perder su vuelo, según los bromistas comentarios que inundaron las redes sociales.

Lo que comenzó como una tranquila espera en el terminal aéreo se convirtió en una pequeña película de acción cuando el roedor comenzó a correr a toda velocidad por el pasillo. Los pasajeros, sorprendidos por el inusual visitante, no pudieron evitar sacar sus teléfonos y capturar el momento. El clip, compartido por @karencrtzz, muestra al mamífero dando lo mejor de sí para alcanzar su destino, generando sonrisas y especulaciones entre los espectadores.

El roedor más apurado de la terminal aérea de Perú

La sorpresa no terminó allí, ya que los pasajeros no tardaron en hacer eco del suceso en las redes. La imaginación voló y los comentarios sobre la rata corriendo rápidamente para "no perder su vuelo" se multiplicaron en las publicaciones. Algunos seguidores incluso afirmaron que el roedor estaba “apurado para llegar a Europa” y otros más bromearon con que la rata quería “volver a París”.

Foto: TikTok /@karencrtzz

Como era de esperarse, los usuarios de TikTok no perdieron la oportunidad de hacer comentarios ingeniosos sobre la situación. "Corre porque su vuelo ya iba a salir", "Se ve asustada", "Eso no es nada, en el aeropuerto de Ámsterdam por la noche hay por manadas", "Quiere irse de todas maneras a Europa", y "Chefcito quiere volver a París" fueron solo algunas de las bromas que inundaron las redes sociales, creando una oleada de diversión.

Sin duda, este pequeño roedor logró robarse el show, demostrando que incluso los animales saben cuándo es el momento de acelerar para no quedarse atrás.