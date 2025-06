Se fue de vacaciones y al volver descubrió que su vecino regaba sus plantas, sin saber que eran de plástico

Un video publicado en TikTok ha conmovido a miles de cibernautas en redes sociales, ya que muestra a un anciano regando las plantas de su vecino mientras este se encontraba de vacaciones. Lo curioso del hecho es que, pese al noble gesto, las plantas no necesitaban agua, ya que eran artificiales, es decir, estaban hechas de plástico.

El material audiovisual fue compartido por el usuario Ceciarmy (@ceciarmy) el 17 de junio de 2025. Aunque fue publicado recientemente, este video cuenta con más de 485.200 reproducciones en la plataforma. De igual manera, ha superado los 51.000 'me gusta', 3500 compartidos y cientos de comentarios que felicitan al hombre.

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo a la publicación, el hombre había planeado unas vacaciones, así que decidió instalar una cámara de vigilancia afuera de su casa para registrar cualquier incidente durante su ausencia. Al regresar a su vivienda y revisar las grabaciones, quedó sorprendido al descubrir que su vecino lo visitaba todos los días.

Como podrás apreciar en las imágenes, que se han vuelto tendencia en TikTok y otras redes sociales, el hombre de la tercera edad se percató de que su vecino se había ausentado, así que comenzó a visitar su casa diariamente con un objetivo sumamente noble: regar las plantas que tenía afuera de su vivienda.

Durante varios días, el anciano regó con esmero las plantas para que no se 'mueran', sin saber que no era necesario, ya que no eran plantas reales, sino artificiales hechas de plástico. Al ver las imágenes, el hombre se conmovió profundamente por el noble y desinteresado gesto de su vecino, y no dudó en compartir el video en internet.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Los usuarios no tardaron en reaccionar con ternura al noble gesto del anciano. Muchos destacaron su buena intención y pidieron que no le revelen la verdad para no romperle el corazón. Otros expresaron su deseo de tener un vecino así y celebraron su gran corazón con mensajes de gratitud y admiración. Aquí algunos de ellos:

"Pobre, lo hizo con toda la buena intención", "Tú solo llévale un detalle y dile que muchas gracias", "No le digas nada, por favor, no quiero que se le rompa el corazón", "Excelente vecino, quisiera uno como él, en mi barrio solo hay chismosos", "Ojalá todos tuviéramos un vecino con ese gran corazón". Estos son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el video.