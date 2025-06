Sismo de 6.1 en Lima sorprendió a joven mientras bañaba a un perrito y su reacción conmovió a todos: nunca lo dejó solo

El joven no dejó solo y atado al perrito que peinaba, hecho que fue aplaudido por los usuarios en las redes sociales. Foto: composición LR/ TikTok/ @tayli_ocharan

El sismo de magnitud 6,1 en la Escala de Richter que se registró el último domingo 15 de junio generó gran impacto en la población de Lima y Callao, que salió rápidamente de sus viviendas para ponerse en lugares seguros. Uno de los sorprendidos fue un trabajador de una peluquería canina, que estaba bañando a un perrito en el momento que se produjo el fuerte movimiento telúrico. En lugar de salir huyendo, no lo pensó dos veces y decidió cargar al peludito de raza Golden Retriever al que peinaba y se mostraba muy tranquilo. El video no tardó en recibir los aplausos de los usuarios en TikTok.

El domingo pasado, los peruanos celebraban el Día del Padre, sin embargo, ninguno pensó que un temblor de gran magnitud opacaría esta fecha especial. Un siniestro cuyo epicentro se localizó a 30 kilómetros al suroeste de la Provincia Constitucional del Callao, según información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), puso los pelos de punta de más de un poblador.

Trabajador de peluquería no abandonó a perrito que peinaba

Varios videos compartidos en las redes sociales mostraron las reacciones de los limeños y chalacos ante el movimiento sísmico. El protagonista de este curioso viral fue un trabajador de una peluquería canina o más conocido como groomer, que estaba peinando a una gran mascota.

Aunque muchas personas salen corriendo para salvar su vida, este estilista desató las sogas con las que había sujetado al perro y una vez libre lo cargó y llevó junto con él para colocarse en un lugar seguro.

El perrito no se movía y se dejaba cargar tranquilamente, para que lo pongan en una zona segura. Foto: composición LR/ TikTok/ @tayli_ocharan

¿Qué dijeron los usuarios en las redes sociales?

Tras salir del lugar, todos los objetos comenzaron a moverse con mayor fuerza producto del intenso sismo. Afortunadamente, el can no se puso agresivo y colaboró para que sea evacuado junto a su peluquero. Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en volverse viral en las redes sociales.

“No deberían despedirlo nunca porque hizo un buen trabajo”, “Hace un momento hubo temblor nuevamente”, “El perro: ‘suéltame, yo corro más rápido’”, “El perrito: ‘pero corre’”, “El claro ejemplo de ‘ama lo que haces’”, escribieron algunos usuarios en la caja de comentarios.