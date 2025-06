Le regala a su papá el juguete que quiso de niño y lo hace llorar de emoción: "Parece que empezó a llover"

El pasado 8 de junio de 2025, en Perú y otras partes del mundo se celebró el Día del Padre, una fecha muy importante para muchas personas, ya que aprovechan para rendir homenaje y brindar obsequios al hombre que les dio la vida. Precisamente, un video grabado en esta ocasión se ha vuelto viral en TikTok y otras redes sociales, debido a su conmovedor desenlace.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Las emotivas imágenes fueron publicadas por la usuaria Rubby Hernández (@rubby920) el pasado 16 de junio de 2025. Hasta el momento, el video ha acumulado más de 2 millones de visualizaciones en la plataforma. Además, cuenta con más de 115.300 "likes", 8.000 compartidos y cientos de comentarios de personas emocionadas por la escena. Te contamos por qué.

¿Qué sucedió en el video?

Al parecer, el papá de la joven era fanático de Mazinger Z, un anime creado por Go Nagai que fue muy popular en los años 70. La serie cuenta la historia de Koji Kabuto, un joven que pilota un robot gigante para enfrentar a las fuerzas del mal lideradas por el Dr. Hell, quien busca conquistar el mundo con su ejército de bestias mecánicas.

Como podrás apreciar en el video, la joven no dudó en gastar sus ahorros para comprarle dos figuras de acción a su padre, quien no pudo tenerlas en su infancia. La primera era de Mazinger Z, el robot protagonista, y la otra de Boss Borot, un robot cómico y torpe que, a pesar de sus limitaciones, siempre ayudaba en las batallas.

Al tener ambas figuras en sus manos, los ojos del hombre no tardaron en llenarse de lágrimas, ya que la serie de Mazinger Z habría sido una parte muy importante de su infancia. Más allá de la nostalgia, lo que también lo emocionó fue el detalle de su hija, quien le cumplió un sueño que había guardado por décadas.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Los comentarios no se hicieron esperar. Muchos usuarios de TikTok se mostraron conmovidos por la reacción del padre y destacaron el valor emocional del regalo, ya que representaba una deuda emocional de su infancia. Varios coincidieron en que ver llorar a un padre por algo tan significativo resulta especialmente emotivo y poderoso.

"No llora por el regalo, llora por lo que representó en su momento. Un juguete que no pudo tener por las dificultades de la niñez", "¿Por qué será que duele más el alma al ver llorar a un padre que a una madre?", "Yo siempre les he dicho a mis hijos que me encanta Mazinger Z y no me ponen atención", "¿Lo dejarían salir a jugar para llevar los juguetes?" Estos son algunos de los comentarios del video.