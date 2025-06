Jefferson Farfán baila huaino con niña en evento en Cajamarca y usuarios bromean: “Chotano galáctico”

Jefferson Farfán volvió a estar en boca de todos, y no precisamente por un gol. Esta vez, el exjugador de la selección peruana fue protagonista de un momento que robó sonrisas y desató una lluvia de comentarios en redes sociales. El último 7 de junio, en Chota, Cajamarca, la popular ‘Foca’ se dejó llevar por la música tradicional del lugar y bailó huaino con una niña en medio de un evento deportivo.

El gesto, captado en un video por el usuario @joseluisbustamente, muestra a Farfán disfrutando del ambiente festivo y compartiendo con la comunidad local durante un cuadrangular de fulbito donde también estuvieron Roberto Guizasola y el carismático ‘Chiquito’ Flores. Aunque ya colgó los chimpunes, el cariño del público por él sigue más vivo que nunca.

Usuarios en redes lo bautizaron como “Chotano galáctico”

El evento reunió a ex figuras del fútbol peruano como parte de una actividad amistosa que busca acercar el deporte profesional a regiones del país. Farfán no dudó en asistir y aprovechar la oportunidad para acercarse al público cajamarquino. Su presencia no pasó desapercibida y fue recibida con entusiasmo por cientos de personas que se congregaron para verlo de cerca.

Tras difundirse el clip, no faltaron los comentarios ingeniosos. Usuarios en TikTok y otras plataformas no tardaron en llamarlo “el chotano galáctico”, en alusión a su origen humilde y su fama internacional. La espontaneidad del baile fue celebrada como una muestra de cercanía con su gente.

"Bien ahí mi brother", "La humildad y el respeto es lo primero, así somos bailando", "Yo no sé bailar, pero la actitud define quién eres", "grande crack, es un galáctico", "Farfan es del equipo del pueblo , así somos los Alianza Lima", escribieron los usuarios en la caja de comentarios de TikTok