Peruano reclama a su madre por bajas notas en la universidad y ella confiesa inesperado motivo: "Estoy enamorada"

Un divertido video de TikTok captó la atención de miles de usuarios en redes sociales. En la grabación, un joven peruano reprende a su madre por haber bajado sus calificaciones en la universidad, generando una curiosa inversión de roles. El clip, titulado "Los roles cambiaron", muestra al hijo asumiendo el papel de padre estricto, mientras que su madre, entre risas, responde con una inesperada confesión.

La escena no tardó en viralizarse, generando miles de reacciones por lo inusual y gracioso del momento. El video fue publicado en la cuenta de TikTok @john.doblef y ya suma más de 50.000 reacciones. Los usuarios no tardaron en dejar comentarios cargados de humor, sugiriendo al joven que deje a su madre disfrutar de su vida universitaria.

PUEDES VER: Peruano ingresa a faja transportadora de equipaje en nuevo Aeropuerto Jorge Chávez y usuarios quedan intrigados

"Estoy enamorada": la inesperada razón de la madre para no rendir en clases

En la grabación se observa cómo el joven se dirige a su madre con tono serio, cuestionándola por haber obtenido una calificación de 16. “¿Cómo que 16? ¿Una madre mía sacando 16 de nota? Tu única responsabilidad es estudiar. Te dije 17 para arriba este ciclo”, le reclama. El tono, aunque firme, mantiene una carga de humor que genera empatía entre los espectadores.

Lejos de incomodarse, la madre responde con tranquilidad: “No, no me molestes. ¿Y? Yo trabajo, para eso tengo mis hijos, ¿no? Estoy enamorada, pues”. Ante la inesperada confesión, el joven replica: “¿Cómo qué enamorada? ¿Acaso tú no sabes que la ley de todo universitario es recién obtener enamoradito cuando termina la carrera? ¿Qué crees? Tú no estás acá para desperdiciar la plata. ¿Tú no quieres ser una profesional?”. A lo que ella concluye, entre risas: “Él también es profesional”.

Usuarios reaccionan con humor y ternura a la escena entre madre e hijo

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. “Los enamoraditos quitan tiempo, esa señorita tiene que dedicarse solo a estudiar”, comentó un usuario con tono cómico. Otros señalaron con ironía: “Pero así ellas nos decían, ahora no se acuerdan”, mientras que varios resaltaron lo entrañable del vínculo: “Me encanta su relación de hijo con su madre, lo más lindo que pude ver hoy” o “John, tu adolescente está rebelde”. Sin duda, el video logró conectar con la audiencia tanto por su humor como por su ternura.