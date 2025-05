Perrito no quería salir a pasear: su dueño había olvidado ponerle su ropita de 'Buscando a Nemo'

Un perrito se ha ganado el corazón de miles de personas en las redes sociales, sobre todo en TikTok, luego de que protagonizara un video que lo muestra negándose a salir de casa, ya que su dueño había olvidado ponerle su ropa. Aunque las imágenes fueron grabadas en EE.UU, se han vuelto tendencia en México, Perú, entre otros países de Latinoamérica.

El material audiovisual fue publicado el pasado 22 de mayo de 2025 por la usuaria Haley & Dunkin (@haleyandthepets). Hasta el momento, el video cuenta con más de 14 millones de vistas en la plataforma. De igual manera, acumula más de 2.7 millones de 'likes', 675.800 compartidos y cientos de comentarios, la mayoría de personas que adoran a los perros.

¿Qué sucedió en el video?

Si tienes un perrito de mascota, seguro habrás notado que adoran salir a la calle. Así haga calor o frío, los 'lomitos' siempre estarán contentos cuando sus dueños cogen la correa, ya que eso signiifica que los sacaran a pasear. Esta can no es la excepción a la regla; sin embargo, hay un detalle que su humano desconocía: no le gusta salir sin su ropita.

Como podrás apreciar en las imágenes, que han hecho reír a miles de cibernautas, la dueña del perrito ya le había puesto su correa y había abierto la puerta de su vivienda. El problema es que su mascota se negaba a salir a la calle y ella no sabía porqué. En lugar de forzarlo, la joven decidió acompañar al animalito que parecía decirle algo.

Para su sorpresa, el perrito entró a la casa y fue corriendo por su ropita de 'Buscando a Nemo' que le habían comprado. Al ver que intentaba ponérsela, la dueña entendió que su mascota quería que lo vistiera para salir a la calle. Una vez que tenía su ropita puesta, el can estaba listo para pasear, incluso cogió su correa para que su dueña se apurara.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes publicadas en TikTok no tardaron en volverse tendencia, debido a que fueron compartidas por miles de personas. Muchas de ellas quedaron encantadas con la tierna actitud del perrito y aseguraron que, al igual que los seres humanos, a algunos canes no le gusta salir sin su ropita a la calle. Aquí algunos de ellos.

"¿Dónde está mi súper traje", "Es obvio. ¿Cómo va a salir a la calle desnudo", "Lo necesitaba, ¿si no como encontraba a Dory?", "Esta en esa edad donde elegimos nuestra propia ropa", "Siempre la elegancia por delante", " ES como nosotros que no podemos salir a la calle sin estar bien peinados". Estos son algunos de los comentarios del video.