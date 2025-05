Perrito conmueve al no separarse de su dueño que dormía en una calle de Cusco, pese al intenso frío: “El verdadero amigo fiel”

La mascota no dejaba que nadie se le acercara a su dueño que dormía profundamente en plena calle de Sicuani, Cusco. Foto: composición LR/ TikTok/ @jordyynoticias | Foto: composición LR/ TikTok/ @jordyynoticias

La mascota no dejaba que nadie se le acercara a su dueño que dormía profundamente en plena calle de Sicuani, Cusco. Foto: composición LR/ TikTok/ @jordyynoticias | Foto: composición LR/ TikTok/ @jordyynoticias

La imagen de un perrito velando el sueño de su dueño en plena calle de Cusco sacó más de una lágrima, ya que a la mascota no le importó el intenso frío para permanecer sentado al costado de su cuidador, que se había quedado profundamente dormido. El video no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Mediante, un clip compartido en la cuenta @jordyynoticias, se logró visualizar la presencia de un peludito que estaba muy atento custodiando a su propietario en plena vía pública del distrito de Sicuani. Personal de Serenazgo llegó a la zona para inspeccionar si el sujeto estaba con vida y notaron que estaba dormido a consecuencia del excesivo consumo del alcohol.

Usuarios en TikTok pidieron apoyo para la mascota

Según los comentarios de los usuarios en TikTok, el can no se movía del lugar y permanecía sentado, pese al intenso frío que se registraba en el lugar. Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer y más de uno pedía apoyo para la mascota, que seguramente vivía en las calles.

“Esos bellos animales darían su vida por nosotros y algunos humanos lo maltratan”, “Pobre mascotita ojalá lo cuiden y lo valoren”, “Ese perrito vale oro”, “Ese es el amor más leal de nuestras mascotas”, “Es el verdadero amigo fiel”, escribieron los usuarios en la caja de comentarios de la popular red social china.

El perrito estaba sentado muy atento para cuidar a su propietario, pese al intenso frío en Cusco. Foto: composición LR/ TikTok/ @jordyynoticias

¿Qué significa la palabra "Sicuani"?

La palabra «Sicuani» proviene del quechua, que es una lengua indígena hablada en la región andina de Sudamérica. El significado de «Sicuani» en quechua se relaciona con la presencia de agua o ríos.