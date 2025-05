Mujer se salva por milímetros de ser aplastada por una farola y causa asombro en redes: "Es Destino Final 6"

Hay videos virales que muestran que muchas personas se salvaron de morir por centímetros. El destino les dio una segunda oportunidad cuando, en medio del caos, un simple desplazamiento o una fracción de segundo les permitió esquivar lo que parecía inevitable. Algunos ni siquiera fueron conscientes de lo cerca que estuvieron del peligro, mientras que otros, al mirarlo en retrospectiva, no podían creer que el azar les hubiera sonreído de esa manera.

Tal fue el caso de una mujer que se encontraba caminando tranquilamente por una calle en Polonia. El video, captado por una cámara de seguridad, también muestra a un hombre que apoya su brazo en una farola. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que se ve que la farola va cayendo lentamente y se dirige hacia la señora.

Mujer se salva por milímetros de ser aplastada por una farola

Se ve cómo el hombre intenta inútilmente detener la caída de la farola con ambos brazos, quien además se cae. Sin embargo, la farola se desploma directamente al suelo. La señora, a pesar de no ser golpeada directamente, se tambalea por la fuerza del impacto cercano y cae al suelo, visiblemente afectada. Una transeúnte que pasaba por el lugar vio, impactada, el insólito momento vivido.

Usuarios en redes sociales se asombran por el video

El video, compartido por la cuenta de TikTok ABC, generó asombro en los usuarios de redes sociales, quienes no dudaron en comentar sobre la situación vivida. "Es Destino Final 6", mencionó una persona, que recordó la icónica película de suspenso estadounidense que, hace poco, estrenó una nueva saga. Entre los comentarios, también se destacaron aquellos que expresaron preocupación por la seguridad en las calles, que pidieron una revisión más rigurosa de las estructuras públicas y resaltaron que no fue culpa del hombre por apoyarse. Algunos mencionaron que el hombre intentó agarrar el farol, pero, al final, no pudo hacer nada.