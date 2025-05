El popular influencer Valentino celebró su cumpleaños número 20 en una exclusiva fiesta a la que asistieron reconocidos artistas como los Hermanos Yaipén y creadores de contenido como 'Cañita' y Milenka Nolasco. Al finalizar el evento, Valentino compartió con sus seguidores, a través de un live en TikTok, la apertura de sus regalos. Lo que más sorprendió a todos fue el obsequio que recibió de uno de sus amigos: un lapicero de la prestigiosa marca Swarovski valorizado en S/400, según portales de venta online.

El costoso regalo dejó sin palabras al influencer Valentino, quien no dudó en probar y admirar cada detalle del lujoso artículo. El video, que se volvió viral en TikTok, desató comparaciones entre el precio del exclusivo lapicero de Swarovski y los de marcas comerciales, generando gran interacción entre los usuarios.

¿Cómo es lujoso lapicero que recibió Valentino por su cumpleaños?

Según mostró en su live de TikTok, el lapicero que Valentino recibió como regalo de cumpleaños es el modelo Crystalline Estrella Azul Cromado de la marca Swarovski. Este exclusivo accesorio está adornado con más de 400 cristales en un tono light azore y un radiante charm de estrella, compuesto por cinco cristales flatback con corte de diamante, que cuelga de la parte superior.

Este lujoso lapicero tendría un costo aproximado de S/400, según se indica en el portal eBay.

"Miren Chechito me regaló esto. Es un Swarovski. Asu, cuando vaya a la universidad, se van a atacar. Me van a decir: ¿me prestas tu lapicero?, y yo les diré: 'no mi amor, cómprate, es Swarovski'", se escuchó decir al tiktoker.

Usuarios reaccionan a lujoso regalo de Valentino

El lujoso regalo dejó sorprendidos no solo al tiktoker, sino también a sus seguidores, quienes no dudaron en bromear al respecto. "Y yo en el colegio me creía millonaria con mi lápiz de S/4", "Ese bolígrafo está casi S/400 y la tinta se recarga en la misma tienda Swarovski", "Y yo comprando un lapicero de 1 sol en el mercadito", "Yo viendo esto con mi lapicero de S/1", "Que fino", "Justo en la pobreza", fueron algunos de los comentarios que se lee.