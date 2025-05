Lamine Yamal, joven futbolista del FC Barcelona, protagonizó un curioso incidente en TikTok luego de que unos jóvenes se acercaron a él para pedirle amablemente que les tomara una foto. El grupo de amigos no reconoció al talentoso deportista de la selección española hasta que una integrante, curiosa, le preguntó su nombre.

"¿Cuál es tu nombre?", preguntó una joven, a lo que la estrella del Barcelona respondió que se llamaba Ryan. Esto generó confusión entre el grupo, ya que uno de ellos comentó que se parecía mucho a un famoso jugador de fútbol. La escena, grabada en video, rápidamente se viralizó en TikTok, sorprendiendo a usuarios que no tardaron en reaccionar y descubrir que se trataba de uno de los futbolistas más prometedores del momento.

Usuarios reaccionan a video de Lamine Yamal

Ante la confusión de los jóvenes, muchos usuarios y fanáticos de Lamine Yamal no dudaron en bromear en redes.

"Imagínate decir: conocí a Lamine Yamal' y que te pregunten: ¿Te hiciste uan foto con él? No, él me lo tomó a mi", "¡Qué momento tan divertido! Es increíble cómo a veces los futbolistas pasan desapercibidos", "Mejor, así puede caminar tranquilo sin estrés", "Yo pidiéndole a Paolo Guerrero que me haga una foto y no sabía ni quién era", "Felizmente y humildemente Yamil se la disfrutó", "Yo si fuera Lamine me tomo la foto y me hago un selfie", "Esa sería yo, pero por distraída", "Yamil pensó que querían una foto con él", fueron algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

¿Qué nacionalidad tiene Lamine Yamal?

Aunque sus padres no son españoles, ya que su madre nació en Guinea Ecuatorial y su padre es de Larache, Marruecos, Lamine Yamal juega para la selección nacional de España. Nacido en Esplugues del Llobregat, España, en 2007, por lo que tiene nacionalidad española.