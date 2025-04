A sus cortos 17 años de edad, Lamine Yamal puede jactarse de ser la gran estrella juvenil del FC Barcelona. Para algunos hinchas, sin embargo, la fama parece habérsele subido a la cabeza al joven futbolista, quien ha llegado a ser considerado 'agrandado' por sus provocativas declaraciones tras la reciente victoria de su equipo ante Real Madrid en la final de la Copa del Rey. El jugador, por su parte, no lo considera así, sino que más bien cree que su accionar está justificado mientras siga cosechando victorias.

"Mientras gane no me pueden decir nada. Cuando me ganen, sí", declaró con desenfado el extremo en la rueda de prensa previa al partido de Champions League contra Inter de Milán. Por si fuera poco, el 'crack' azulgrana sacó cara por el gran nivel que viene mostrando esta temporada.

¿Qué dijo Lamine Yamal sobre su actualidad en el Barcelona?

"A mi edad, pocos jugadores habían tenido tantos partidos en un club tan grande como el Barça. Eso es lo que más valoro, estar siempre motivado, que es algo fácil en un club así, pero que no todo el mundo puede. Tener la continuidad que tengo y al nivel al que estoy jugando con 17 años en el Barça no lo hace cualquiera", respondió el atacante a otra de las preguntas que recibió en la conferencia.

Acerca de si le gustaría trascender tanto en el equipo catalán como para marcar una "época", confesó que sí ha soñado con ello, tanto por su propio bienestar como por el del Barcelona. "La época de Lamine Yamal espero que sea la época del Barça, significaría que nos iría bien a los dos", sostuvo.

¿Cuándo juega Lamine Yamal con Barcelona?

El próximo partido del equipo culé será el cruce ante Inter de Milán por la semifinal de ida de la Champions League 2024-25. El duelo se llevará a cabo este miércoles 30 de abril, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Olímpico de Montjuic.