Turista intenta hacerle broma a un mono y este le roba su peluca: "Al menos se la devolvió"

Algunos zoológicos permiten que ciertos animales circulen libremente por sus instalaciones para que los turistas puedan interactuar con ellos. Por lo general, no se registran incidentes, siempre y cuando las personas respeten la distancia recomendada. De lo contrario, podrían llevarse una experiencia poco agradable, como le ocurrió a la mujer que protagoniza este curioso video viral de TikTok.

Las imágenes, compartidas por El Español (@elespanolcom), muestran a un grupo de mujeres durante su visita a un zoológico. Lo que ellas no esperaban era que un mono les diera un tremendo susto. Este video ya supera las 135.000 reproducciones, ha recibido más de 1.500 'me gusta' y acumula cientos de comentarios de usuarios sorprendidos. ¿Por qué razón? Aquí vamos a contarte.

¿Qué sucedió en el video?

Como podrás apreciar en el video, las turistas notaron que un mono estaba sentado sobre una pared y decidieron acercarse para sacarse una fotografía con él. Todo parecía ir perfecto, ya que estos animales suelen estar acostumbrados a la presencia humana. Sin embargo, lo que la mujer no imaginó fue que el simio se molestaría por una broma que intentó hacerle.

Al parecer, la mujer trató de imitar al mono abriendo la boca frente a él. Este gesto provocó que el primate se enfadara y le arrancara la peluca que llevaba puesta. Por suerte, no llegó a arañarla ni salió corriendo con su peluca. En lugar de eso, la dejó caer al suelo y se volvió a sentar, pero esta vez a unos metros del grupo de mujeres.

Al final del video, se ve a la mujer agachándose para recoger la peluca que el mono le había arrebatado, mientras sus amigas no podían dejar de reir por lo ocurrido. Aunque la situación resultó divertida, lo cierto es que no es recomendable acercarse demasiado a este tipo de animales, ya que, si se sientes amenazados, podrían causarte heridas con sus uñas.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video se volvió viral en TikTok y otras redes sociales, provocando una avalancha de reacciones entre los usuarios. Mientras algunos se lo tomaron con humor, otros hicieron énfasis en lo peligroso que puede ser interactuar tan de cerca con animales salvajes, incluso en entornos controlados como los zoológicos, donde pueden parecer inofensivos.

“El mono dijo: a mí no me engañas, ese pelo no es real”, “Ese mono sabía cosas”, “¿Cuándo entenderemos que debemos tener cuidado con los animales salvajes?”, “Tuvo suerte la señora, ya que podría haberle arañado el rostro”, “Al menos le devolvió la peluca”. Estos fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en TikTok.