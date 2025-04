Padre e hijo emocionan con su eufórica reacción al gol de Alianza Lima en el último minuto: "Gritaron con el alma"

Hazaña de Alianza Lima no solo quedó en las estadísticas, sino también en los corazones de su fiel hinchada. Foto: composición LR/ TikTok

Alianza Lima protagonizó una de las noches más emocionantes en lo que va de la Copa Libertadores 2025. El conjunto blanquiazul venció 3-2 a Talleres de Córdoba en un duelo electrizante por el Grupo D, donde sumó 4 puntos que lo mantienen con vida en el certamen continental. En el minuto 95 apareció Hernán Barcos para desatar la locura con un gol que selló la victoria en el estadio Alejandro Villanueva.

Una familia blanquiazul celebra a todo pulmón y se vuelve viral

El tanto del 'Pirata' no solo hizo estallar Matute, sino también los hogares de miles de hinchas en todo el país. Un claro ejemplo fue captado por una usuaria de TikTok, quien grabó la emocionante reacción de su esposo y su pequeño hijo durante los últimos minutos del encuentro. En el video, se observa cómo ambos, frente al televisor, contienen la respiración hasta que Barcos baja el balón con el pecho y define de zurda.

En ese instante, padre e hijo estallan en gritos, saltos y hasta golpes en una puerta, desbordando pura euforia blanquiazul. El clip rápidamente se viralizó en redes sociales por la autenticidad de la celebración familiar. El niño, de aproximadamente 7 años, no podía dejar de saltar mientras gritaba junto a su padre, mientras la madre grababa entre risas la escena. "Nuevamente, mi contacto de emergencia casi se vuelve emergencia", escribió con humor la mujer en la descripción del video, que ya acumula miles de reproducciones y comentarios conmovidos por el vínculo entre ambos hinchas.

Usuarios comparten recuerdos y emociones tras triunfo íntimo

Las redes sociales no tardaron en llenarse de mensajes de hinchas identificados con la escena. “Es un sentimiento que no tiene explicación”, comentó una usuaria. Otra relató: “Así celebré y mi hija de 7 años me dijo ‘Mamá pareces loca’, yo le respondí ‘Llegará el día que entenderás la pasión que siento cuando juega Alianza Lima’”.

Las emociones generadas por el triunfo cruzaron generaciones y despertaron recuerdos familiares en muchos peruanos. “Cuando era niña veía a mi papá celebrar así y no entendía esa pasión. Ahora, de adulta, lo entiendo y celebré igual que él, aunque ya no está conmigo para hacerlo juntos”, escribió otra usuaria. En tanto, quienes vivieron la experiencia en el estadio también compartieron su sentir: “Imagina los que estuvimos en el estadio, Matute fue un descontrol completo”, comentó un hincha emocionado.