Pasajera prefirió echarse todas sus cremas porque no le permitieron transportarlas en vuelo

Una singular escena ocurrida en un aeropuerto de México se volvió tendencia en TikTok, donde una pasajera optó por aplicarse todos sus productos de cuidado personal en lugar de desecharlos, luego de que el personal de seguridad le informara que no podía transportarlos en su equipaje de mano. Su reacción, inesperada y decidida, generó millones de visualizaciones y comentarios de usuarios que empatizaron con su determinación de no dejar nada atrás.

No la dejaron llevar sus productos, así que decidió usarlos todos

En el video viral, publicado por una usuaria de TikTok, se observa cómo una joven se encuentra en pleno control de seguridad junto a su amiga, quien decide untarse todos los productos cosméticos que llevaba en su maleta. Entre cremas corporales, productos capilares y tratamientos faciales, la pasajera se cubre brazos, cara y cabello mientras el personal del aeropuerto observa con sorpresa.

Lejos de tirarlos a la basura, la mujer decidió aprovechar hasta la última gota. Los hechos, según cuenta la amiga en el video, ocurrieron justo antes de abordar un vuelo. A pesar de la incomodidad del momento, la joven se muestra decidida y hasta divertida mientras se aplica generosamente cada uno de los artículos prohibidos por las normas de transporte aéreo.

Su actitud desató las miradas y sonrisas de otros pasajeros que presenciaban la escena. El gesto se volvió viral, alcanzando más de 11 millones de reproducciones en TikTok.

Reacciones de usuarios: experiencias similares y mucho humor

Las redes no tardaron en llenarse de comentarios y anécdotas similares. "Yo en el aeropuerto de Guadalajara me dijeron que tenía que dejar un perfume Miss Dior y delante de la chica lo quebré en un basurero, olía delicioso y ella me quedó viendo como con odio, me reí mucho", escribió una usuaria.

Otros compartieron reacciones parecidas: "Me comí los 10 alfajores que no me dejaban llevar", "Me pasó con un perfume Victoria’s Secret, lo abrí y lo eché en la ropa que traía en la maleta", "Yo me comí un queso de 500 gramos en 10 minutos", o "Nos pasó con mi esposo con una botella de tequila". La creatividad para evitar dejar pertenencias en el aeropuerto desató una ola de historias que muchos viajeros han vivido. Entre bromas y resignación, los comentarios muestran cómo las restricciones en vuelos genran todo tipo de respuestas, desde lo práctico hasta lo inesperadamente divertido.