Peruano le enseñó los clásicos pasos de cumbia a grupo japonés y es furor en redes: “Peruanizando”

Un peruano sorprendió a fans de la música asiática al enseñar los tradicionales pasos de cumbia a los integrantes del grupo japonés One or Eight. El creador de contenido y traductor @hello_kito estuvo presente en la reciente presentación del grupo en Argentina, y no perdió la oportunidad de compartir un pedazo de la cultura peruana con los artistas.

Durante el evento, el influencer interactuó con los artistas, quienes se dejaron cautivar por la música y los movimientos característicos de la cumbia, un género musical muy popular en Perú.

Peruano enseña los pasos de cumbia a grupo japonés

En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, el ciudadano peruano, con una gran dosis de entusiasmo, enseñó a los miembros de One or Eight los movimientos típicos de la cumbia, un ritmo que forma parte de la tradición musical del país. Los pasos enseñados por el peruano están inspirados en las coreografías que se suelen ver en grandes agrupaciones peruanas como Grupo 5 o Armonía 10.

Los artistas japoneses se mostraron receptivos, intentando copiar los movimientos con gran dedicación, lo que generó momentos muy divertidos y curiosos, mientras aprendían de manera amena y con mucha complicidad. Los seguidores del grupo comenzaron a compartir el clip, maravillados por la actitud de los artistas y por su rapidez para adaptarse a un ritmo completamente diferente al suyo.

La viralización de este contenido rápidamente desbordó las plataformas sociales, y el creador de contenido @hello_kito no dudó en compartir que este fenómeno era su forma de "peruanizar" a los artistas asiáticos, al mostrarles la alegría y los movimientos que definen la esencia de la cumbia.

Reacciones de los usuarios: “¡Grupo 5 japonés!”

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, y las redes sociales estallaron con comentarios que celebraban la destreza de los artistas y la cultura peruana. "¡Aprendieron más rápido que yo y soy peruana!", comentó una internauta, mientras que otro usuario escribió con humor: "¡Grupo 5 japonés!", en referencia a la popularidad de esta agrupación de cumbia. Otros se sintieron tan identificados con la escena que aseguraron: "Si vendrían a Perú, se sentirían en casa".

"Tengo que admitir que la música de cumbia de los peruanos tiene unos movimientos rítmicos que te sacuden todo el esqueleto", comentó otro fan, destacando la fuerza y energía que caracteriza a la cumbia.