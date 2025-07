Peruano se emociona con regalos millonarios por su cumpleaños: queda decepcionado al ver que era una broma del payaso

Un video publicado en TikTok está causando furor en las redes sociales, ya que muestra el momento exacto en que un hombre se emociona al los regalos millonarios que sus familiares le llevaron por su onomástico. No obstante, el cumpleañero, quedó totalmente decepcionado, luego de notar que todo se trataba de una broma organizada por el payaso.

Las imágenes fueron publicadas en TikTok el 01 de julio de 2025 por el autor de la broma, el payaso 'Groserín'. A pesar de haberse compartido recientemente, el video viral ya cuenta con más de 61.100 reproducciones en la plataforma. Asimismo, ha logrado acumular más de 790 'likes' y 440 compartidos, cifras que siguen incrementándose.

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo a la publicación, el payasito fue contratado para animar la fiesta de 'Don Julio', un peruano que celebraba su cuadragésimo tercer cumpleaños en compañía de sus seres queridos. La fiesta se realizó en el distrito de Villa María del Triunfo y todos los invitados se divirtieron, ya que no solo hubo buena comida, también juegos y premios.

Durante la fiesta, llegó el momento de entregar los regalos al cumpleañero. Los familiares entraron bailando al ritmo de una canción andina, imitando la ‘Palpa’, una tradición popular de la sierra del Perú. La primera en ingresar fue su hermana, quien llevaba una gigantografía que revelaba que había realizado un Yape de S/ 5.000, gesto que emocionó al hombre.

Después entró una segunda hermana, quien también llevaba una gigantografía, pero esta mostraba un cheque en blanco. Al verlo, el hombre se levantó de su asiento para abrazarla. Finalmente, llegó el turno del hermano mayor, quien presentó un obsequio similar; sin embargo, al observarlo bien, don Julio notó que todo era una broma: le estaba dando un terreno, pero en un cementerio.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El material audiovisual se volvió tendencia en TikTok y provocó todo tipo de comentarios. Aunque algunos usuarios notaron que era una broma desde el principio, ya que es imposible 'yapear' fuertes cantidades de dinero, otros si pensaron que los regalos eran auténticos y recién se dieron cuenta al ver el último obsequio.

"Recién en el terreno se dio cuenta que todo era una broma", "Yo me di cuenta que era falso al principio, debido a que Yape no permite hacer esas transferencias tan altas", "Si mi cumpleaños no es así, entonces no quiero nada", "Cumpleaños al estilo Huancayo", "Hasta yo me acabé decepcionando". Estos son algunos de los comentarios del video.