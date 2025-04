Pareja lleva a su loro a centro comercial y lo pasea en un camión de juguete: "Tiene chofer privado"

Los perritos y los gatitos no son las únicas mascotas mimadas que existen en la actualidad. Los loritos también suelen ser muy queridos por sus dueños, quienes no dudan en comprarles ropita, juguetes e incluso disfrazarlos en fechas especiales. Por esta razón, cada día aparecen más videos en TikTok y otras redes sociales que tienen como protagonistas a estas simpáticas aves.

Recientemente, en TikTok se ha viralizado un hilarante video grabado en un centro comercial, ubicado en la ciudad de Barranquilla (Colombia). En dicho material audiovisual, podemos apreciar a una pareja de esposos que no tuvo reparos en sacar a pasear a su loro, el cual salió de una manera poco convencional, generando risas entre los asistentes. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Qué vemos en el video?

El video viral, subido a TikTok el pasado 07 de abril de 2025, se ha vuelto tendencia en las redes sociales, no solo en Colombia, sino también en otros países de Latinoamérica como México, Perú, Argentina, etc. Hasta el momento, el clip cuenta con más de 2 millones de vistas en la plataforma, además de 93.000 "me gusta", 37.000 compartidos y miles de comentarios.

Las imágenes fueron grabadas por una persona que se encontraba en este centro comercial colombiano y que, de pronto, notó a una pareja llevando una correa. En un principio pensó que se trataba de un perro; sin embargo, grande fue su sorpresa al descubrir que en realidad se trataba de un lorito verde, el cual iba montado en un pequeño camión de juguete.

Este video fue compartido por tantas personas que llegó hasta los ojos de la dueña del lorito, quien no dudó en revelar más detalles sobre su adorable mascota. Por ejemplo, señaló que se llama "Hércules" y que espera que, si TikTok llega a pagar en el futuro, les paguen sus regalías para poder comprar la comida favorita de su ave: girasol, almendras, pistachos y cacahuates.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

La sección de comentarios del video se llenó de personas que quedaron encantadas con la forma en que esta pareja cuida a su lorito, aunque notaron que el esposo se sentía un poco avergonzado. No obstante, los felicitaron por sacarlo a pasear, ya que estas aves suelen estresarse con mucha facilidad, incluso pueden sacarse sus plumas, si siempre están encerradas en su jaula.

"El loro: ¿Qué tanto miran? ¿Nunca vieron un loro con plata?", "¿Para qué volar si puedo andar en mi camión?", "La cara de la gente no tiene precio", "Tiene chofer privado y hasta de reemplazo", "El marido de la señora se ve que anda avergonzado", "Por eso pago mi internet, para reír con estas cosas". Estos son algunos de los comentarios realizados en TikTok.