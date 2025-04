En uno de sus recientes shows, Jorge Luna y Ricardo Mendoza interactuaron con Fabio Isaac Bravo, un niño venezolano de 8 años con un IQ de 146. Durante la conversación, el pequeño sorprendió tanto a los conductores de 'Hablando Huevadas' como a sus seguidores, al responder preguntas extremadamente difíciles con asombrosa precisión. El joven genio de Venezuela ofreció cifras exactas hasta las milésimas del valor de PI y reveló datos detallados sobre la extensión de Rusia, dejando a todos impresionados por su increíble memoria y habilidades cognitivas.

"¡Denle el título, ha ganado!", comentó Jorge Luna. El momento, compartido en la cuenta oficial del programa, se volvió viral rápidamente en redes sociales y ya supera los 14 millones de reproducciones.

Usuarios reaccionan al increíble talento del niño genio venezolano

El talento de Fabio captó la atención de los usuarios, quienes no dudaron en dejar sus comentarios y apoyar al genio venezolano. "Futuro ingeniero", "Yo con 27 años y aún no aprendo la tabla del 3", "Orgullosa de este pequeño venezolano, Le irá bien en el mundial de Matemática", "Ese es el niño venezolano que va a representar a Perú en USA", "Ese niño llegara muy lejos", "Yo solo me quedé con tres cifras para el valor de PI", "Ese niño es una calculadora", se lee en los comentarios.

¿Quién es Fabio Isaac Bravo, el pequeño niño venezolano que sorprendió con su alto IQ?

Fabio Isaac Bravo es un niño venezolano que llegó al Perú siendo apenas un bebé. Desde muy pequeño, mostró una increíble pasión por el aprendizaje, destacándose en disciplinas como Matemáticas, Geografía e Historia. Este talento no pasó desapercibido, y rápidamente se ganó el reconocimiento como el mejor alumno de segundo grado en su colegio.

Con tan solo 8 años, Fabio ya posee habilidades fuera de lo común: resuelve cálculos matemáticos avanzados, ubica países con precisión en el mapamundi, y domina los elementos de la tabla periódica. Su inteligencia ha sido evaluada con un IQ de 146, un dato que subraya su excepcional capacidad cognitiva. Su notable rendimiento académico lo llevarán a representar al Perú en las prestigiosas Olimpiadas Internacionales de Matemáticas Copernicus, en New York, un logro que pone en evidencia su impresionante potencial.