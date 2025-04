Viralizan a trabajador adulto mayor que se quedó dormido esperando clientes: usuarios piden apoyo

Un adulto mayor conmovió profundamente a los usuarios de TikTok tras difundirse un video en el que se le ve dormido mientras esperaba clientes en la plaza de Tacna. El hombre, de avanzada edad, ofrecía sus servicios como fotógrafo, pero la falta de demanda lo llevó a quedarse dormido, junto a su equipo fotográfico. La escena tocó el corazón de miles de internautas, quienes rápidamente viralizaron el video y comenzaron a compartir mensajes de apoyo y solidaridad.

Viralizan a trabajador adulto mayor que se quedó dormido

El video fue grabado por una usuaria de TikTok que caminaba por la plaza principal de Tacna. Mientras paseaba, notó algo que la hizo detenerse: un adulto mayor, sentado junto a una cámara fotográfica, dormía con la cabeza inclinada, claramente cansado por las largas horas de espera.

La joven decidió registrar el momento para visibilizar la dura realidad que viven muchos trabajadores mayores que, a pesar del paso del tiempo y la tecnología, siguen luchando por ganarse la vida dignamente.

En el video, que rápidamente acumuló miles de vistas y reacciones, también se observa cómo muchas personas en la plaza optan por tomarse fotos con sus celulares, sin siquiera considerar contratar al fotógrafo. Esta escena evidencia cómo la modernidad desplazó ciertas profesiones tradicionales, como la fotografía impresa, dejándolas rezagadas frente a la inmediatez de las redes sociales y los smartphones. La joven, visiblemente conmovida, pidió a sus seguidores valorar más estos oficios que guardan un toque de nostalgia y memoria.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Cientos de usuarios se volcaron a los comentarios para expresar su deseo de ayudar al adulto mayor. “Hagamos un grupo para darle una bonita sorpresa”, escribió una usuaria. Otros se sumaron con mensajes como: “Volvamos a tener álbumes de fotos, no perdamos también esa vieja costumbre”, o “Pongamos de moda las fotos impresas, no perdamos ese toque de nostalgia, recuerdos”.

La publicación se convirtió en un llamado colectivo a revalorizar lo clásico. Asimismo, muchos internautas se comprometieron a cambiar sus hábitos a partir del emotivo video. “A partir de hoy, donde vea un fotógrafo, pagaré por una foto”, comentó una usuaria. Otro agregó: “De ahora en adelante, le pediré que me tomen fotos, no lo había visto desde ese punto de vista”. Incluso personas de fuera de Tacna expresaron su deseo de contribuir: “No soy de Tacna, pero podemos apoyar con un Yape”.