Tiktoker Noel Goes Crazy grabó en los temidos Barracones del Callao y asegura: "Fueron muy amables"

El popular creador de contenido Noel Goes Crazy, conocido por sus videos virales en TikTok, causó revuelo en Lima tras publicar una grabación realizada en los temidos Barracones del Callao. Con más de 43 millones de seguidores en redes sociales, el influencer continúa su recorrido por Sudamérica creando clips que mezclan humor, baile y situaciones sorpresivas.

Durante su visita al Perú, Noel Goes Crazy ya captó la atención en la Plaza de Armas de Lima, donde fingió sustraer un folder a un policía para luego romper en un enérgico baile al ritmo del tema Calm Down. La escena generó una reacción inesperada por parte de las autoridades, quienes lejos de molestarse, terminaron riendo junto al tiktoker.

Noel Goes Crazy en los Barracones del Callao

En su más reciente aparición en tierras peruanas, Noel Goes Crazy se aventuró a ingresar a los Barracones del Callao, desafiando las recomendaciones de muchos de sus seguidores. "Todo el mundo dijo que no fuera allí, pero me encanta bailar con todos", escribió el tiktoker en la descripción del clip, que rápidamente se volvió viral en TikTok y acumuló cientos de reproducciones en cuestión de horas.

El video muestra al creador de contenido interactuando con vecinos del lugar mientras intenta "quitarle" el celular a uno de ellos, una dinámica recurrente en sus publicaciones. Sin embargo, la reacción de tres personas que lo rodearon rápidamente generó tensión, hasta que el influencer se quitó la capucha y empezó a ejecutar su característico baile.

El ambiente cambió de inmediato y todo se tornó en una escena alegre. En respuesta a los comentarios que cuestionaban si había contado con protección durante la grabación, Noel Goes Crazy respondió: “¡No! Estuve allí solo con mi camarógrafo. Sin seguridad. Después del video pasé tiempo con la gente. Todos fueron muy amables”, aseguró, destacando el trato recibido en una de las zonas más señaladas de Callao.

Tiktoker grabó con Melcochita

Como parte de su estancia en el país, Noel Goes Crazy también protagonizó un encuentro con el reconocido cómico y sonero Pablo Villanueva, Melcochita, de 87 años. En el video, ambos se lucen bailando frente a cámara, demostrando que la energía y el ritmo no tienen edad. La colaboración entre el influencer y la figura de la comedia criolla causó furor en redes sociales, especialmente entre los peruanos que celebraron la vigencia del artista nacional. La relación entre ambos no es nueva. Noel Goes Crazy mantuvo una cercanía familiar con Melcochita al tenr una relación con Afrika Villanueva, nieta del artista.