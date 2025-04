Peruana en Europa muestra cómo es un hospital público en Francia y redes estallan: "En Perú es una clínica"

Brighitt es una peruana que radica en Francia y trabaja como niñera para una familia francesa. A través de su cuenta de TikTok @brighitteva, comparte detalles de su día a día en el país europeo. Ahora, un reciente video publicado en esta red social reveló que debió someterse a una cirugía para remover las células anómalas que le habían detectado en el cuerpo. Sin embargo, lo que más curiosidad e impacto causó entre los usuarios fue ver las instalaciones del hospital público francés donde se estaba atendiendo.

Para muchos, las instalaciones del hospital francés parecían de alta calidad, lo que generó sorpresa entre los usuarios, quienes no dudaron en compararlo con los hospitales públicos en Perú. El video rápidamente se volvió viral en TikTok, alcanzando más de 13,000 reacciones.

Peruana muestra cómo es un hospital público en Francia

De acuerdo con el video publicado por la joven influencer, para prepararse para la cirugía, le ofrecieron una bata y pantuflas nuevas para que se las colocara. Además, la habitación donde se iba a quedar contaba con una televisión, un clóset con llave para guardar sus pertenencias, calefacción y un baño muy bien equipado y con una ducha con terma.

Asimismo, reveló que los hospitales públicos de Francia contaban con sistemas de oxígeno implementados en cada una de las habitaciones, por lo que no es necesario adquirir balones de oxígeno para los pacientes, en caso, este lo requiera.

"Lo bueno de Francia es que a pesar de que es un hospital público, está muy bien equipado. En esta habitación solo había tres camas, un bañito con papel higiénico, en la ducha hay agua caliente y agua fría (...) y ¿recuerdas los tiempos del COVID-19? Bueno en Francia, aquí la gente no tenía que comprar oxígeno y es que aquí ya está todo implementado en todas las habitaciones", comentó.

Usuarios reaccionan al ver hospital público francés

El video rápidamente se viralizó en redes sociales, y los usuarios no tardaron en compararlo con los hospitales en Perú, asegurando que este tipo de instalaciones solo se ven en las clínicas. "En Perú el hospital público es una pesadilla, en Francia parece una clínica, ese hospital", "Si así en un hospital público no me imagino una clínica", "Eso aquí en Perú es una clínica", "En Francia te revientan el teléfono para atenderte, en Perú tú revientas el teléfono del hospital para que no te atiendan", se lee en los comentarios.