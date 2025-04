Las entidades paranormales son seres o fenómenos que no se pueden explicar con la ciencia actual. Entre ellos se encuentran los espíritus o fantasmas. Foto: Composición LR/ YouTube

Los fenómenos paranormales captadas por cámaras de seguridad han sido un tema fascinante y aterrador para miles de personas alrededor del mundo. Muchas veces, estos videos muestran objetos que se mueven sin explicación aparente, luces extrañas, sombras que se desplazan o figuras humanas que parecen atravesar las cámaras sin una razón lógica.

Tal fue el caso de un joven de una familia en Carabayllo, quien relata que un 'ser de sombra' lo persigue y no lo deja dormir por las noches. "Duermo boca abajo por el calor y ahí es cuando siento que la presencia me aplasta", contó el joven, identificado como Jason, a una reportera de Al Sexto Día. El sujeto, además, aseguró que en alguna otra ocasión vio al ente negro en la casa, y que desde temprana edad no ha dejado de vivir 'cosas extrañas'. Dicha presencia paranormal fue captada por una cámara de seguridad frente a la casa.

El testimonio impactante del joven con el 'ser de sombra'

En el tercer piso de la casa se encuentra el cuarto del joven Jason, quien afirma que un ente paranormal no lo deja dormir por las noches. Relata que, en dos ocasiones, se le ha paralizado el cuerpo y que ha visto la silueta de una mujer que luego desapareció al instante. "Siento que me agarra el hombro y, al voltear, veo la silueta de una mujer. Estaba sentada sobre mí", precisó.

Cuando intentó alejarse de la figura, contó que ella se acercó por su cuello. "Fue en ese momento cuando hice más fuerza y la cara de la mujer desapareció, como si se desvaneciera en ceniza", explicó.

El mismo día en que Jason afirmó haber visto a la mujer en plena madrugada, las cámaras de seguridad captaron una figura sombría frente a la casa.

Tuvo un segundo encuentro con el ente

Lo que se describió fue solo el primer encuentro de su experiencia con esta entidad paranormal. En otra ocasión, mientras descansaba en su cama, comenzó a sentir golpes extraños, como si alguien lo estuviera pateando desde abajo del colchón. "Tres golpes y me despierto", relató. Al levantar la vista, no encontró a nadie en la habitación. Fue en ese momento cuando sintió un tirón en el hombro. Además, comentó que todas las noches percibía olores desagradables, "como si algo estuviera podrido", concluyó.