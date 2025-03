En una reciente actuación escolar, un padre se robó la atención de todos cuando, al ritmo del clásico tema Coco Jamboo, decidió sacar a relucir los “pasos prohibidos” del tecno noventero. El hombre, al parecer, recordó con nostalgia sus tiempos de juventud y se unió al baile de una manera inesperada. Lo que parecía ser un momento sencillo de apoyo se transformó en un show de pura energía, dejando a los presentes asombrados. El clip no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Este tipo de “vibras retro” generó reacciones mixtas, pero sin duda alguna, la vieja escuela sabrá reconocer los pasos y el estilo único del tecno de los 90. A través de un video compartido en TikTok por la cuenta @promo_einheits25, el clip rápidamente se hizo viral. Los usuarios se desbordaron con comentarios entre carcajadas y nostalgias de la época dorada de la música electrónica.

Un viaje a los 90’s en plena actuación escolar

El Coco Jamboo fue uno de esos temas que marcó a toda una generación, y al escuchar los primeros acordes, este padre no dudó en demostrar que sigue siendo fan del tecno, a pesar de los años. Al ritmo de la música, dio lo mejor de sí en una mezcla entre nostalgia y buen humor, creando un momento único para todos los asistentes.

"La vieja escuela nunca muere"

A medida que los comentarios y las reacciones en redes sociales no tardaban en llegar, muchos usuarios dejaron claro que los “pasos prohibidos” del tecno noventero no son solo para los jóvenes. Un comentario resumió bien la situación: “¡Este papá sabe cómo se disfruta la música!”. Al final, todos los presentes pudieron disfrutar de un espectáculo inesperado, un buen recuerdo del pasado y una gran sonrisa por parte del padre, quien dejó claro que no importa la edad, siempre se puede revivir la época dorada del tecno.

"Yo con mis 30 años intento hacer esos pasos y me hago 5 fracturas, 3 hernias y 2 esguinces", "Si yo hubiera sido su hija me metía a bailar con él. Ese padre es mucho ambiente para los alumnos", "Mi pregunta es dónde compra los pantalones superresistentes", escribieron algunos usuarios en la publicación de TikTok.