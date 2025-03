¡Error divino! Niña encuentra en el celular de su madre el nombre de Jesús y le manda mensaje: “Gracias por crear el mundo”

Una pequeña travesura capturó la atención de miles de usuarios en redes sociales. ¿Qué sucedió? Todo comenzó cuando una niña, curiosa y llena de emoción, encontró un número guardado en el celular de su madre bajo el nombre "Jesús (PAPA)", y la pequeña creyó que se trataba de Jesucristo. Sin dudarlo, la menor decidió mandar un mensaje de voz al que le atribuía un contacto tan especial.

“Hola Jesús, no me puedo creer que mi madre tenga tu número y eso que has muerto. Bueno, gracias por crear el mundo. Lo sé todo sobre ti, todo, y me encanta la religión y quiero ser amiga tuya, quiero hacer la catequesis, quiero hacer la comunión”, expresó la nena, emocionada por lo que pensaba era una conexión divina. La anécdota, que rápidamente se hizo viral, se convirtió en un fenómeno en las redes sociales, y tocó los corazones de quienes la escucharon.

La confusión de una niña y el número del Vaticano

Lorena García, conductora del programa Espejo Público, compartió la historia y explicó la confusión. Aseguró que el número al que la niña había enviado el mensaje correspondía a un experto en temas relacionados con el Vaticano. Según dijo, el contacto no pertenecía a ningún ser celestial, sino a una persona de gran conocimiento religioso que tenía un rol importante dentro de la Iglesia.

Aunque la nena no estaba al tanto de que se trataba de un error, su mensaje lleno de inocencia y devoción conmovió a miles. Muchos usuarios en X destacaron la ternura y la espontaneidad de la niña, que terminó su grabación con un efusivo “Súper besos, súper besos”. La historia y su “conversación” con Jesucristo se compartió ampliamente en la popular red social y dejó a todos con una sonrisa en el rostro.

Usuarios en X no tardaron en dejar sus comentarios

Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en dar la vuelta gracias a las redes sociales y miles se animaron a compartir sus comentarios que sacaron más de una sonrisa.

Uno de los usuarios escribió: “Conserven esa inocencia”. Otros, sin embargo, contaron experiencias graciosas con el nombre: “Todos tenemos a Jesús a una oración de distancia”, “Mi hija de 5 años piensa que Jesús nos dio la casa donde vivimos y en sus oraciones le agradece siempre. Jesús se llama el señor que nos alquila”, “No pidió nada, solo agradeció”.