Cuchilla se desprende de cortadora y gasfitero se salva de grave lesión en los ojos: impactante video es viral

En un video que rápidamente se viralizó, se muestra un gasfitero trabajando en una vivienda, realizando una tarea de mantenimiento que implicaba el uso de una cortadora eléctrica. Mientras manipulaba la herramienta, una persona que lo grababa captó un momento que terminó siendo más impactante de lo esperado. El gasfitero, que parecía estar centrado en su trabajo, no imaginaba que lo que estaba por suceder cambiaría por completo la dirección del video y sorprendería a millones de usuarios en redes sociales.

Cuchilla se desprende de cortadora

El video de TikTok comenzó de manera aparentemente común, mostrando al trabajador utilizando una cortadora eléctrica para hacer su trabajo. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la herramienta comenzó a fallar. En los últimos movimientos de la cuchilla, esta se rompió de manera inesperada. Lo que parecía un simple accidente se convirtió en un momento tenso cuando una de las partes de la cuchilla voló directamente hacia la cara del gasfitero.

En un parpadeo, la pieza impactó contra la luna izquierda de sus lentes de vista, justo donde deberían haber estado sus lentes de protección, que no llevaba puestos. Por un momento, el gasfitero parecía inmóvil, pero en medio de la conmoción, soltó un "¡Gracias a Dios!", con una expresión de alivio, sabiendo que de no haber sido por sus lentes, el accidente podría haberle causado una grave lesión en los ojos.

La suerte estuvo de su lado, ya que la cuchilla, por pura casualidad, no logró perforar sus ojos, y el hombre se quedó con el susto, pero sin mayores consecuencias físicas. La reacción del gasfitero fue una mezcla de asombro y agradecimiento, demostrando lo cerca que estuvo de una tragedia.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones de los usuarios en las redes sociales fueron inmediatas y contundentes. Muchos de ellos expresaron su asombro y agradecimiento de que el trabajador se hubiera salvado de una lesión más grave. "Esto se llama milagros de Dios", comentó uno de los usuarios, mientras otros destacaban la suerte del gasfitero. "Probablemente, se rio de miedo", señaló otro, en un tono de humor al ver la sorpresa del hombre.

No obstante, también hubo quienes aprovecharon la ocasión para hacer conciencia sobre la importancia de la seguridad en el trabajo. En medio de las reacciones, varios usuarios destacaron un mensaje clave: la necesidad de usar lentes de seguridad en todo momento al trabajar con herramientas peligrosas. "El video no me convence, pero ayuda a concientizar sobre la protección", escribió un usuario, remarcando que, aunque la situación fue muy afortunada, también debe servir como una advertencia para otros trabajadores.