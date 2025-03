Youtuber sorprendido al probar anticucho en Perú: “Ahumado, casi como un toque de sabor a gasolina”

El youtuber estadounidense Will Sonbuchner, más conocido como Sonny Side, reconocido por su popular canal "Best Ever Food Review Show", llegó a Perú con la intención de sumergirse en la rica y variada gastronomía callejera del país. Acompañado de una peruana y otro creador de contenido, Sonny visitó varios puestos de comida en diferentes zonas de Lima, buscando no solo probar los platillos más representativos, sino también entender la cultura detrás de cada uno.

El grupo se aventuró a degustar una serie de delicias, pero lo que más llamó la atención fue su experiencia con los anticuchos de corazón de vaca.

Youtuber y su reacción sobre el anticucho

En un video publicado en el canal 'El Mejor Show de la Cultura' en YouTube, dedicado a temas de gastronomía y viajes, Sonny compartió sus impresiones de la comida peruana. Durante su recorrido, no solo probó platos como el pan con lomo saltado, caldo de cabeza y el combinado, sino que se atrevió a probar los populares anticuchos, uno de los platillos callejeros más emblemáticos de Perú. Cuando llegó el momento de saborear los anticuchos, Sonny no pudo evitar sorprenderse por el sabor tan único del plato.

"Delicioso, es aceitoso porque sigue añadiendo aceite, lo que lo hace algo jugoso. Lo que más me llama la atención de esta carne es su sabor a carbón. Está como al borde de ser demasiado realmente ahumado, casi como un toque de sabor a gasolina, si te soy sincero. Tiene un sabor muy fuerte", comentó, dejando claro que el anticucho no era como cualquier carne a la parrilla que había probado antes.

La declaración de Sonny generó varias reacciones entre sus acompañantes y en los comentarios del video, quienes comentaron sobre la peculiaridad del sabor tan característico que tiene el anticucho peruano, especialmente por el proceso de cocción a la parrilla con carbón.

A pesar de la sorprendente comparación, Sonny destacó lo jugoso y sabroso que era el anticucho, lo cual demuestra cómo los sabores fuertes de la gastronomía peruana pueden impresionar incluso a los paladares más acostumbrados a la comida internacional.

¿En qué se caracteriza la comida callejera peruana?

La comida callejera de Perú es famosa no solo por su variedad, sino también por la calidad de los ingredientes utilizados. En muchas partes del país, los puestos de comida ofrecen platos llenos de sabor y frescura, preparados con productos locales que son esenciales para crear esa explosión de sabores tan distintiva de la gastronomía peruana. Los anticuchos, en particular, son una tradición culinaria que sobrevivió a lo largo de los siglos y es considerado uno de los platillos más sabrosos de la comida peruana, aprovechando ingredientes como el corazón de vaca, marinados en una mezcla de especias y hierbas que les dan ese toque tan especial.

La mezcla de influencias indígenas, africanas, españolas y asiáticas dio lugar a una cocina única que combina sabores intensos, texturas contrastantes y una presentación impresionante. La comida callejera es una forma de conocer el verdadero sabor del Perú, y en su visita, Sonny pudo experimentar la magia de estos platillos populares que, aunque sencillos en su preparación, son profundamente significativos para la cultura del país.