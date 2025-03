Clientes quedan en shock al encontrar una boa en una parrilla de San Martín: "Quería bailar"

Hecho no tardó en generar diversas reacciones en redes. Foto: composición LR/ Latina

Un gran susto se llevaron varias personas en la localidad de Bellavista, en la región San Martín, luego de que descubrieran una enorme boa dentro de una parrilla. El inesperado hallazgo fue hecho por los dueños de un puesto que aparentemente vendía frutas, quienes, al notar la presencia del reptil en el interior del pequeño asador, intentaron retirarlo con mucho temor.

La sorpresa y el pánico se apoderaron de los clientes y transeúntes, quienes no podían creer que un animal de ese tamaño estuviera oculto en el establecimiento. El momento fue registrado en un video, donde se observa la desesperación de las personas al evidenciar la presencia de la boa dentro de la parrilla.

Varias personas se acercaron con cautela para presenciar el hecho, mientras un hombre intentaba retirar al reptil utilizando un palo. En las imágenes se ve cómo el sujeto empieza a jalar la cola del animal, mientras otra persona sostiene la parrilla para evitar que se mueva demasiado. La tensión aumentó cuando la boa finalmente cayó al suelo, provocando los gritos de los presentes.

A pesar del miedo, los curiosos no dejaron de observar el insólito acontecimiento. En un intento por controlar la situación, algunos testigos arrojaron telas sobre el reptil para evitar que se desplazara libremente por el lugar. Tras varios intentos, un señor logró sujetar la cabeza del animal con firmeza y, con esfuerzo, consiguió retirarlo del área, mientras el resto de los presentes miraba con asombro.

Reacciones en redes

El sorprendente suceso generó una gran cantidad de reacciones en redes sociales, donde varios usuarios lo tomaron con humor. “Solo quería hacer el trend de Corazón Serrano”, comentó un internauta, haciendo referencia a un popular baile en TikTok. Otros se sumaron a la broma con frases como “Quería bailar” y “¿Qué hace mi amiga ahí?”, mientras algunos mostraban preocupación por el bienestar del animal.

Entre los comentarios, también hubo quienes compararon la escena con situaciones graciosas de la vida cotidiana. “Mi suegra, cuando la invito a la parrillada y no le sirvo primero”, escribió un usuario en tono de broma. Sin embargo, otros internautas expresaron su deseo de que la boa no haya sufrido daños tras el incidente. “Ojalá no le haya pasado nada, pobre animal”, mencionó un seguidor, destacando la importancia de proteger a la fauna silvestre.